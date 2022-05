Meta ne veut pas que ses employés parlent d’avortement au bureau

La question est très ressentie aux États-Unis, mais Meta ne veut pas qu’on en parle dans ses bureaux. Ce qui est étrange, étant donné que dans l’entreprise, il est possible de parler et de débattre respectueusement d’autres questions sociales, comme le mouvement Black Lives Matter.

Jeudi dernier, un cadre de la Meta a déclaré aux salariés qu’il était interdit de parler d’avortement sur le lieu de travail, pour éviter que l’entreprise ne soit perçue comme un « milieu professionnel hostile ». Une politique interne qui remonte à 2019 mais qui n’est officialisée que maintenant. Il est donc interdit aux employés d’exprimer et de discuter « des opinions ou des débats sur l’avortement, qu’il soit bon ou mauvais, la disponibilité ou les droits à l’avortement et les opinions politiques, religieuses et humanitaires sur le sujet », selon une section de la « Politique de communication respectueuse ». » entreprise, rapporte The Verge.

Les salariés n’ont pas bien réagi : certains ont réclamé la suppression de cette règle, suite à la présentation par Politico d’un projet de la Cour suprême qui aurait renversé l’arrêt Roe v. Wade, la décision historique de 1973 sur le droit à l’avortement. Ces dernières semaines, plusieurs États conservateurs dirigés par le parti républicain, comme le Texas, la Louisiane et l’Oklahoma, ont pris des mesures pour rendre l’avortement illégal. La question se fait donc beaucoup sentir aux États-Unis, mais Meta ne veut pas qu’on en parle dans ses bureaux. Ce qui est étrange, étant donné que dans l’entreprise, il est possible de parler et de débattre respectueusement d’autres questions sociales, telles que le mouvement Black Lives Matter, les droits des personnes trans et les questions d’immigration.

Lors d’une réunion d’employés tenue jeudi dernier, la vice-présidente des ressources humaines de Meta, Janelle Gale, a déclaré que l’avortement est « le sujet le plus controversé et le plus rapporté » dans les bureaux de l’entreprise. Il a en outre ajouté : « Même si les gens essaient d’être respectueux dans leurs opinions sur l’avortement, ils peuvent toujours laisser aux autres le sentiment qu’ils sont ciblés sur la base de leur sexe ou de leur religion. »

Une autre dirigeante de Meta, Naomi Gleit, a écrit dans un article publié plus tard par The Verge les raisons pour lesquelles la société a imposé des restrictions à la discussion sur l’avortement. « Au travail, il y a beaucoup de sensibilités sur ce sujet, ce qui rend difficile d’en discuter. » Il a également déclaré que les employés ne pouvaient discuter de l’avortement au travail qu' »avec un collègue de confiance dans un cadre privé (par exemple, en direct, sur le chat, etc.) » et dans une « séance d’écoute avec un petit groupe de 5 personnes maximum qui pensent la même chose ». façon de faire preuve de solidarité ». Enfin, Gleit a encouragé les employés à utiliser les applications sociales de Meta pour partager leurs points de vue à titre personnel et que l’entreprise « continuera à offrir à nos employés l’accès aux soins de santé reproductive aux États-Unis, quel que soit leur lieu de résidence ».

Une invitation à se faire entendre sur les réseaux sociaux acceptée principalement par la membre exécutive de Meta, Sheryl Sandberg, qui a publié le post suivant sur son profil Facebook : « Chaque femme, peu importe où elle vit, doit être libre de choisir si et quand devenir une mère « Peu de choses sont plus importantes pour la santé et l’égalité des femmes. »

Au-delà de Meta, de nombreuses entreprises Big Tech n’ont pas encore pris position sur l’illégalité de l’avortement. Il y a, cependant, certains qui se sont opposés à l’annulation de Roe v. Patauger. Il s’agit notamment d’Amazon, Salesforce, Uber et Stoppelman, qui ont mis à disposition la couverture des dépenses nécessaires aux salariés pour quitter les États anti-avortement.