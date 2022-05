Citrix s’associe à Microsoft pour l’intégration de Windows 365

Dans le contexte : l’un des partenariats les plus anciens, et pourtant les moins bien compris, dans le monde de la technologie est celui entre Microsoft et Citrix. Depuis plus de 30 ans, les entreprises travaillent ensemble pour aider à fournir des applications et des postes de travail professionnels à une grande variété d’appareils sur une large gamme de connexions réseau. Pourtant, malgré cet objectif commun, il semble qu’il y ait eu une question sous-jacente sur la relation entre les deux sociétés pendant une bonne partie de ces trois décennies.

Le problème vient du fait que Citrix a construit une grande partie de ses premières activités sur l’extension des capacités de base de Windows, et bon nombre de ces extensions ont finalement été intégrées par Microsoft dans les versions ultérieures de la plate-forme. En conséquence, la sempiternelle question semblait être : quand Microsoft achèterait-il simplement Citrix ?

Heureusement, les deux sociétés ont continué à trouver des moyens de s’associer au niveau technologique et commercial, et ces dernières nouvelles montrent clairement que la relation entre les deux organisations est plus forte que jamais. Citrix a annoncé qu’il s’associerait pour apporter sa compression HDX et d’autres technologies à une future version de l’offre Windows 365 Cloud PC.

HDX, ou expérience utilisateur haute définition, est conçu pour améliorer les performances graphiques et audio sur les connexions en streaming, une technologie Citrix de base depuis plus d’une décennie. À une époque d’appels et de réunions vidéo presque constants, il est devenu particulièrement pertinent pour Teams, Webex, Zoom, Meet et d’autres types d’outils de collaboration en ligne. En l’intégrant dans Windows 365 basé sur le cloud et basé sur SaaS, Microsoft offre un moyen d’améliorer la qualité de l’expérience utilisateur pour Win365, même sur des connexions à vitesse limitée.

Ceci est important car de nombreuses entreprises qui envisagent des technologies de type client virtuel les utilisent souvent pour fournir un accès à des applications spécifiques ou à des postes de travail Windows complets aux utilisateurs qui peuvent travailler sur plusieurs sites ou qui ont une connectivité incohérente. Étant donné que nous sommes clairement entrés dans une ère où les modèles de travail hybrides basés sur le travail vont se poursuivre pendant un certain temps, de nombreuses organisations recherchent autant d’outils flexibles et conviviaux que possible.

En plus de HDX, le partenariat devrait permettre aux organisations qui disposent déjà d’une infrastructure basée sur Citrix, comme de nombreuses entreprises du secteur de la santé et d’autres secteurs hautement réglementés, de tirer parti du client Citrix et d’accéder à leurs environnements Citrix existants.

L’une des parties originales (et toujours importantes) de l’activité de Citrix consiste à fournir un accès aux nombreuses applications Windows plus anciennes qui n’ont pas été portées sur le cloud ou des environnements plus modernes. Non seulement ces applications peuvent être atteintes et utilisées sur un PC Windows moderne, mais l’infrastructure Citrix est conçue pour permettre à ces applications de fonctionner sur des smartphones, des PC basés sur Chrome, des clients légers, etc. Encore une fois, pour les organisations qui souhaitent offrir autant de flexibilité aux travailleurs qui peuvent avoir besoin d’accéder à des applications spécifiques pour faire leur travail, cela est d’une importance cruciale.

Citrix intègre également la prise en charge d’une gamme plus large de périphériques afin que ces types d’applications ou de postes de travail puissent tirer parti de plusieurs moniteurs, imprimantes connectées et autres périphériques. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de contrôles de politique plus granulaires, la technologie Citrix apportera cela à Windows 365.

Ceux qui suivent ce marché de près savent peut-être que Citrix et Microsoft ont déjà un accord qui permet d’utiliser ces types de technologies Citrix dans Azure Virtual Desktop. Cette dernière annonce étend également ces fonctionnalités au service Windows 365 de Microsoft. Windows 365 a été positionné par certains comme une version d’Azure VDI plus facile à utiliser, moins chère, mais dépourvue de fonctionnalités. Microsoft est donc impatient d’apporter certains des avantages de la technologie Citrix à Windows 365.

Le bureau en tant que service (DAAS), les clients virtuels, l’infrastructure de bureau virtuel (VDI), les PC basés sur le cloud et d’autres variantes du modèle alternatif pour la propriété et l’utilisation directes des PC ne sont pas quelque chose dont les entreprises ont besoin pour la plupart de leurs employés. Cependant, pour de nombreuses organisations, ils offrent une option extrêmement importante pour une certaine partie des travailleurs.

De plus, selon les besoins de flexibilité et de rapidité d’une entreprise, un modèle basé sur le cloud pour fournir un système d’exploitation personnalisé et mis à jour, ainsi que des paramètres et des applications importants sur n’importe quel appareil, peut être très convaincant. De plus, dans le cas d’une fusion ou d’une acquisition, certaines organisations doivent être en mesure de déplacer un certain nombre d’utilisateurs vers un nouvel environnement, même si ce n’est que pour une période de transition, et les offres basées sur le cloud peuvent être un grand avantage ici. .

Pour tous ces types de situations et plus encore, il est bon de voir les deux sociétés qui ont favorisé la disponibilité des bureaux virtuels se réunir à nouveau pour maintenir ces alternatives à jour et à jour. Comme ils l’ont fait dans le passé, ce sera probablement une combinaison qui, pour certaines organisations, sera vitale.

Bob O’Donnell est le fondateur et analyste en chef de TECHnalysis Research, LLC, une société de conseil en technologie qui fournit des services de conseil stratégique et d’étude de marché à l’industrie technologique et à la communauté financière professionnelle. Vous pouvez le suivre sur Twitter @bobodtech.