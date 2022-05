Plus de clients Netflix à long terme annulent leurs abonnements

En bref : sous pression, Netflix vient de recevoir d’autres mauvaises nouvelles : une nouvelle enquête suggère que non seulement le géant du streaming perd des clients, mais que ce sont les abonnés autrefois fidèles à long terme qui abandonnent l’entreprise avec laquelle ils étaient depuis longtemps. années.

Comme le rapporte The Information, les données de la société d’analyse Antenna montrent que 3,6 millions de personnes ont annulé leur abonnement Netflix au dernier trimestre. C’est plus d’un million de plus que les cinq trimestres précédents, qui avaient vu les annulations osciller autour de la barre des 2,5 millions.

Ce qui est susceptible de préoccuper Netflix, c’est le type de clients qu’il perd : 13 % des annulations au premier trimestre de cette année provenaient de ceux qui étaient abonnés depuis trois ans ou plus. C’est en hausse par rapport aux 10% au cours de la même période un an plus tôt et à seulement 5% au même trimestre deux ans auparavant.

Les données, tirées des habitudes d’abonnement de cinq millions d’Américains qui les ont partagées de manière anonyme, montrent également que 60% des annulations au dernier trimestre provenaient de ceux qui s’étaient abonnés à Netflix depuis moins d’un an. C’est une baisse de 10% par rapport au premier trimestre 2021.

Netflix a été secoué en avril lorsqu’il a annoncé une perte nette de 200 000 abonnés dans le monde au cours du premier trimestre, la première baisse du service en une décennie. Depuis lors, on parle de niveaux financés par la publicité et de répression du partage de mots de passe, tandis que le site de fans Tudum a vu de nombreux employés lâcher prise. Cette semaine a également apporté des nouvelles selon lesquelles l’entreprise a licencié environ 150 employés dans le cadre d’une nouvelle série de licenciements.

Il existe de nombreux facteurs expliquant pourquoi Netflix perd des abonnés. Les règles de maintien à domicile pendant la pandémie ont augmenté le nombre de clients de l’entreprise, mais beaucoup abandonnent maintenant leurs abonnements. Il y a aussi la hausse du coût de la vie et de l’inflation, ainsi que l’habitude de longue date de Netflix d’annuler des émissions populaires après une saison ou deux. En fin de compte, cependant, les consommateurs pourraient avoir atteint le pic d’abonnement. Au moins, nous avons la diffusion en direct et une nouvelle saison de Black Mirror à attendre avec impatience.