Le géant de Mountain View, Google, a déposé son bilan en Russie. Cela s’est produit après que le gouvernement russe a décidé de saisir le compte bancaire local de l’entreprise. Une décision qui rend le fonctionnement des bureaux insoutenable, notamment « l’embauche et le paiement d’employés basés en Russie, le paiement de fournisseurs et le respect d’autres obligations financières », a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué à Mashable. D’où, donc, la nécessité de déclarer faillite, même si l’entreprise a précisé que les services gratuits, à savoir Search, YouTube, Gmail, Maps, Android et Play, resteront disponibles.

On ne sait toujours pas pourquoi le gouvernement russe a décidé de saisir le compte bancaire de Google. Avec le début de la guerre en Ukraine fin février, l’entreprise a décidé de démonétiser les chaînes étatiques russes sur YouTube, en plus de limiter leur visibilité et leur accès, notamment sur le territoire ukrainien. Le gouvernement russe a ensuite réagi en accusant Google de diffuser et de publier des publicités décrivant partiellement et de manière fallacieuse le conflit. D’où la demande adressée à l’entreprise d’arrêter de faire de la publicité en Russie.

Les services de Google ont également été critiqués par le gouvernement russe – et ses alliés – à d’autres occasions. Ces dernières semaines, la chaîne biélorusse Nexta Tv a publié plusieurs images de bases russes sur Twitter pour affirmer que « Google Maps a cessé de cacher les installations militaires et stratégiques secrètes de la Russie, permettant à tout le monde de les voir ». En fin de compte, il s’agissait d’un canular, car la qualité des images militaires de Maps n’a jamais été altérée. Ceci est démontré par d’autres images qui dépeignent les bases de l’OTAN en haute définition, comme celles en Italie situées à Sigonella et Aviano.

Ces incidents de haine et d’accusations expliqueraient la décision finale de saisir le compte bancaire russe de Google. Cependant, des éclaircissements supplémentaires sont attendus à ce sujet, étant donné que l’entreprise continuera à fournir ses services gratuits.