Vous pourrez bientôt demander à Google de supprimer vos données des résultats de recherche

Il faudra quelques clics pour faire la demande : il suffit de passer par les trois points placés à côté des résultats individuels dans la barre de recherche Google. Cependant, l’opération n’implique pas la suppression automatique des données.

A l’occasion d’I/O, la conférence annuelle de Google destinée aux développeurs et développeurs, l’entreprise a dévoilé un nouvel outil qui permet de supprimer les données personnelles des résultats de recherche. « Lorsque vous Googlez et trouvez des résultats vous concernant qui contiennent votre numéro de téléphone, votre adresse personnelle ou votre adresse e-mail, vous pourrez rapidement demander leur suppression de la recherche Google dès que vous les trouverez », a déclaré l’entreprise via un blog officiel. Publier. Il faudra quelques clics pour faire la demande : il suffit de passer par les trois points placés à côté des résultats individuels dans la barre de recherche Google. La fonctionnalité arrivera dans les prochains mois. Lors de la conférence, il est également apparu que la version de l’application Google sera la version de référence.

Cependant, il faut souligner que l’opération n’implique pas automatiquement la suppression des données. Cela dépend en partie du site hébergeant les différentes données personnelles, par exemple les journaux en ligne. De plus, les demandes devront passer une évaluation, réalisée grâce à la combinaison d’outils algorithmiques et humains. C’est ce qu’a déclaré lundi dernier Ron Eden, chef de produit chez Google, qui a ajouté que les candidats pourront obtenir les résultats rapidement. L’annonce de cet outil, qui devrait être lancé dans les prochains mois, intervient après une mise à jour de la politique datant d’avril dernier qui a étendu les types de données personnelles que Google prend en compte pour la suppression des résultats de recherche.

Lors d’I/O, le géant Big Tech a également présenté les nouvelles lunettes de Réalité Augmentée (RA), capables de traduire les paroles de l’interlocuteur dans sa propre langue et en temps réel. Contrairement à l’outil de suppression de données, les lunettes AR de Google n’ont même pas de fenêtre de lancement approximative. Néanmoins, ce qui a été montré lors de la conférence suggère le potentiel de la technologie dans un avenir proche.