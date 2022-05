Bethesda annonce que Starfield et Redfall ont été reportés à 2023

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’une des sorties de jeux à venir les plus attendues de cette année, Starfield, n’arrivera pas en 2022. Bethesda a annoncé que son RPG a été retardé avec Redfall dans la première moitié de 2023, une nouvelle qui décevra de nombreux joueurs impatients de jouer le soi-disant « Skyrim dans l’espace ».

Un tweet de Bethesda annonçant les retards n’entre pas dans les détails sur les raisons pour lesquelles Starfield et Redfall ont été reportés, au-delà de l’excuse habituelle d’avoir besoin de plus de temps pour peaufiner les jeux.

Une mise à jour sur Redfall et Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6 — Bethesda (@bethesda) 12 mai 2022

« Nous avons pris la décision de reporter les lancements de Redfall et Starfield au premier semestre 2023. Les équipes d’Arkane Austin (Redfall) et de Bethesda Game Studios (Starfield) ont des ambitions incroyables pour leurs jeux, et nous voulons nous assurer que vous en recevez les meilleures versions les plus raffinées », peut-on lire.

Le message contenait de bonnes nouvelles dans la mesure où nous pouvons nous attendre à voir nos premières plongées profondes dans le gameplay des deux titres cet été.

La page Steam de Starfield a été mise en ligne en décembre, mais le jeu ne devait pas être lancé avant le 11 novembre de cette année – la même date à laquelle Skyrim est arrivé en 2011. Nous avions dit à l’époque que cela dépendait d’éviter les retards que nous sommes tellement habitué à voir de grands jeux très attendus. Étant donné le peu de choses que Bethesda a montrées de Starfield jusqu’à présent, manquer cette date n’est pas trop surprenant.

La page Steam de Starfield, qui affiche toujours le 11.11.22 comme date de sortie prévue, note qu’il s’agira du premier RPG original de Bethesda Studios en 25 ans. Espérons qu’il soit à la hauteur du battage médiatique.

L’annonce de Starfield éclipsera probablement le fait que Redfall a également été reporté à 2023. Le FPS vampire coopératif à quatre joueurs d’Arkane Austin a été présenté à l’E3 de l’année dernière. Cela semble assez intéressant, en particulier pour ceux qui aiment les jeux comme Left 4 Dead/Back 4 Blood et Warhammer : Vermintide.