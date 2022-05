Près de 130 000 Teslas aux États-Unis pour obtenir un correctif OTA pour les systèmes d’infodivertissement en surchauffe

En un mot : la NHTSA, dans son dernier avis de rappel pour Tesla, a trouvé près de 130 000 véhicules affectés par une surchauffe du processeur qui pourrait ralentir ou redémarrer l’affichage de l’infodivertissement. Par conséquent, les propriétaires peuvent ne pas être en mesure d’accéder à certaines fonctions telles que la caméra de recul, la sélection des vitesses ou les paramètres de dégivrage du pare-brise, ce qui augmente la probabilité d’un accident. Tesla a déclaré ne pas être au courant de blessures ou de décès causés par le problème.

Considérant à quel point le système d’infodivertissement est central pour une Tesla et la plupart des véhicules modernes, tout problème logiciel ou matériel peut constituer une menace sérieuse pour la sécurité du conducteur et des passagers. Cependant, les intérieurs de Tesla ont tendance à être plus minimalistes que les autres voitures, et le manque de boutons physiques dédiés signifie que l’accès aux fonctions et caractéristiques importantes du véhicule comme la navigation et le CVC sont également verrouillés derrière l’écran d’infodivertissement.

La NHTSA a récemment publié un avis de rappel de sécurité pour un grand nombre de Teslas affectés par la surchauffe des écrans tactiles. Ceux-ci incluent les Model 3 et Model Y 2022, ainsi que les Model S et Model X 2021-2022.

La raison pour laquelle le système d’infodivertissement ne répond pas ou redémarre complètement est un processeur grillé qui s’étrangle pendant la charge rapide ou lors de la préparation du véhicule pour une charge rapide. En conséquence, la NHTSA note que les propriétaires peuvent ne pas être en mesure d’accéder à la caméra de recul de la voiture, à la sélection des vitesses, aux paramètres de contrôle de la visibilité du pare-brise et aux voyants d’avertissement.

Un avantage de ce rappel est que Tesla résoudra le problème en ajustant la gestion de la température du processeur par liaison radio, au lieu de faire venir physiquement les véhicules dans un centre de service. En fait, la mise à jour logicielle a déjà commencé à être déployée à partir du 3 mai. Tesla a également informé la NHTSA de 59 demandes de garantie qu’elle a reçues entre janvier et début mai, et que la société n’était au courant d’aucune blessure ou décès lié.

Le dernier rappel est l’un des nombreux auxquels Tesla a dû faire face cette année. Cependant, contrairement au défaut d’avertissement de ceinture de sécurité qui a affecté 817 000 véhicules en février, le chiffre de 130 000 est cette fois considérablement inférieur.