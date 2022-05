The Day Before passe à Unreal Engine 5 et est retardé jusqu’en 2023

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’un des jeux les plus attendus de 2022 n’arrivera pas au cours de cette année civile comme prévu initialement. Jeudi, le développeur Fntastic a déclaré à IGN que le jeu MMO de survie en monde ouvert The Day Before est maintenant construit sur l’Unreal Engine 5 d’Epic. Le changement améliorera considérablement le gameplay du titre, mais signifie malheureusement qu’un retard est de mise.

Précédemment prévu pour le lancement le 21 juin, le jeu est désormais prévu pour le 1er mars 2023.

Fntastic a partagé la bande-annonce de The Day Before en janvier 2021. Le jeu se déroule dans une Amérique post-pandémique envahie par des infectés affamés de chair et d’autres survivants déterminés à… eh bien, rester en vie.

En janvier, le développeur a publié une bande-annonce GeForce RTX 4K mise à jour qui a l’air magnifique. Avec Unreal Engine 5 maintenant dans le mix, le jeu est susceptible d’être encore plus époustouflant visuellement.

Si vous n’êtes pas déjà familier avec The Day Before, vous faites peut-être partie de la minorité. C’est actuellement le jeu le plus recherché de Steam devant d’autres titres très attendus comme Stalker 2, Hollow Knight: Silksong et Starfield.

En mars, Epic Games a annoncé un partenariat pluriannuel avec CD Projekt Red pour aider à adapter UE5 aux expériences en monde ouvert. Il a également été révélé que la prochaine entrée de la populaire franchise Witcher sera construite sur le nouveau moteur d’Epic, qui vient d’être rendu public en avril.