VW "solder" de véhicules électriques aux États-Unis et en Europe pour le reste de 2022

En bref : les acheteurs américains et européens intéressés par l’achat d’un nouveau véhicule électrique sous la bannière Volkswagen devront attendre l’année prochaine au plus tôt pour le faire, car la demande a dépassé l’offre sur deux marchés clés.

Le PDG de Volkswagen, Herbert Diess, a déclaré au Financial Times (paywall, via EuroNews) qu’ils vendaient essentiellement des véhicules électriques dans les régions susmentionnées. « Et en Chine, ça reprend vraiment », a ajouté Diess.

Volkswagen est la société mère de plusieurs marques automobiles bien connues, dont Porsche et Audi, ainsi que du constructeur tchèque Škoda Auto.

Le rapport de la publication note que Volkswagen a livré 99 000 véhicules électriques dans le monde au premier trimestre 2022. À titre de comparaison, Tesla, dans son dernier rapport sur les résultats, a déclaré avoir livré 310 048 véhicules au premier trimestre de cette année.

Diess a déclaré que Volkswagen avait un carnet de commandes d’environ 300 000 commandes de véhicules électriques rien qu’en Europe occidentale.

Les véhicules électriques – et les nouveaux véhicules en général – ont été quelque peu difficiles à trouver ces derniers temps en raison des problèmes de chaîne d’approvisionnement induits par la pandémie et des pénuries de puces. Certains constructeurs automobiles, cependant, n’attendent pas que les conditions s’améliorent.

Ford, par exemple, a décidé d’aller de l’avant et d’expédier certains modèles avec des composants manquants et une promesse de les installer à une date ultérieure une fois qu’ils seront plus facilement disponibles. BMW, quant à lui, a choisi de fournir certains modèles sans fonctionnalité d’écran tactile sur le système d’infodivertissement et a remboursé les acheteurs pour la fonctionnalité manquante.