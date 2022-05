Steam Deck peut désormais exécuter plus de 1 200 jeux vérifiés, contre 350 au lancement

TL; DR : Le Steam Deck de Valve compte désormais plus de 1 200 jeux vérifiés pour fonctionner sans problème. Ce nombre a plus que triplé depuis le lancement de la console portable. Il existe également 1 200 autres titres jouables, mais qui pourraient rencontrer des problèmes.

Boiling Steam a suivi le nombre de jeux pouvant être exécutés sur le Steam Deck. Depuis le lancement du PC portable le 25 février, les chiffres montrent que Steam a vérifié les jeux jouables et apporté des modifications au système d’exploitation pour garantir que davantage de titres fonctionneront parfaitement sur la machine.

À sa sortie, le Steam Deck ne proposait qu’environ 350 jeux garantis pour fonctionner dès le premier jour. Environ 300 autres ont été jugés jouables mais avec des problèmes – beaucoup simplement parce qu’ils ont été conçus pour la saisie au clavier et à la souris. Ce n’est pas un mauvais début, mais avec des milliers de jeux sur Steam, le Steam Deck a à peine effleuré la surface de la bibliothèque de son homonyme.

Aujourd’hui, environ 1 289 jeux fonctionnent parfaitement sur le PC portable, et 1 169 autres sont jouables avec des problèmes. C’est un progrès considérable, et les chiffres ne feront qu’augmenter avec le temps à mesure que Steam teste plus de titres et apporte de nouvelles modifications au logiciel du Deck.

Mais le gros de l’effort ne repose pas entièrement sur les épaules de Valve. De nombreux jeux jouables n’ont besoin que de la prise en charge du contrôleur pour les déplacer vers la colonne vérifiée, qui appartient aux développeurs. Cela dit, l’avenir semble assez prometteur pour le PC de jeu en déplacement jusqu’à présent.

Crédit image : Vapeur bouillante