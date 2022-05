Razer rafraîchit l’ordinateur portable Blade 15 avec un écran OLED 240 Hz

En bref : Razer a annoncé un nouvel ajout à sa populaire série d’ordinateurs portables Blade avec un écran QHD OLED 240Hz. Comme les autres membres de la famille Blade, le nouveau Blade 15 comportera un châssis en aluminium fraisé CNC avec des grilles de haut-parleur découpées au laser. Les acheteurs bénéficieront également de nombreuses options de connectivité, notamment Thunderbolt 4, USB-C, USB-A et un port HDMI. L’attraction principale, bien sûr, est cet écran OLED.

Le nouveau Blade 15 sera livré avec un processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, une puce à 14 cœurs avec 20 threads. Il sera associé à 32 Go de mémoire DDR5, un SSD PCIe de 1 To et jusqu’à un GPU pour ordinateur portable Nvidia GeForce 3070 Ti. Il existe également un emplacement PCIe M.2 supplémentaire pour une extension de stockage supplémentaire, un lecteur de carte SD et un éclairage RVB par touche.

Razer a déclaré que le panneau atteindrait jusqu’à 400 nits de luminosité, offrirait un temps de réponse de 1 ms et couvrirait 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. La luminosité peut être un peu faible pour certains, surtout si vous travaillez ou jouez généralement dans des environnements bien éclairés.

Curieusement, l’OLED Blade 15 ne sera pas disponible avant le quatrième trimestre, ou octobre au plus tôt. Razer n’a pas dit pourquoi il attend si longtemps pour lancer le nouveau modèle, mais c’est peut-être lié à la pénurie de composants en cours ou peut-être qu’ils veulent mieux le positionner pour une forte poussée de vacances. Il ne sera pas non plus bon marché, à partir de 3 499,99 $ directement auprès de Razer et des détaillants autorisés.