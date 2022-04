Les employés de Twitter ne sont pas satisfaits de l’achat d’Elon Musk

Des rumeurs dans les journaux américains parlent d’une atmosphère « anxieuse » parmi les employés de Twitter, qui n’ont aucune idée de comment les choses vont changer maintenant que Musk a fait son choix après plusieurs allers-retours.

Au final, c’est arrivé : Elon Musk a racheté Twitter dans le cadre d’un accord de 44 milliards de dollars. La nouvelle a affolé les employés du réseau social de l’oiseau bleu, inquiets du nouveau cap pris. Certains d’entre eux ont déclaré au New York Times qu’ils étaient déçus parce qu’ils étaient « laissés dans l’ignorance » des négociations entre l’entreprise et Musk. Pour les alarmer encore plus les inconnues sur l’avenir : personne n’a la moindre idée de ce que signifiera concrètement la décision prise par le PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company.

Comme le souligne le journal américain, les relations entre Musk et Twitter n’étaient pas si tendues auparavant. Lors d’une convention d’entreprise il y a deux ans, l’homme d’affaires bien connu a été chaleureusement accueilli par le personnel de Twitter. Par la suite, les choses ont changé : les tweets de Musk ont ​​souvent été considérés comme controversés et problématiques, surtout parce qu’ils contrastaient clairement avec la ligne progressiste qui a caractérisé le réseau social en question depuis le début de l’année 2006.

Selon le California Globe, la haine des employés de Twitter envers Musk découle de la possibilité d’assister au déménagement du siège social de l’entreprise de San Francisco au Texas. Aucune déclaration n’a été faite pour le moment, mais Musk a déjà effectué des opérations de transfert similaires pour des sociétés qu’il possède dans le passé. Une implication qui ne dérangerait pas le gouverneur du Texas, Greg Abbott, qui après la nouvelle de l’achat a invité Musk à transférer non seulement Twitter, mais aussi Tesla, SpaceX et la Boring Company à l’État. Cependant, les employés sont d’un avis différent. Quatre d’entre eux ont déclaré anonymement qu’ils n’avaient aucune intention de déménager « dans un enfer comme le Texas ».

Le climat au sein de la société reste donc très tendu. Des rumeurs dans les journaux américains parlent d’une atmosphère « anxieuse » parmi les employés de Twitter, qui n’ont aucune idée de comment les choses vont changer maintenant que Musk a fait son choix après plusieurs allers-retours.