Le stockage sur support magnétique enregistre des ventes record alors que les attaques de ransomwares augmentent

En un mot : si vous êtes au moins aussi âgé que moi, vous vous souvenez peut-être de l’époque où la bande magnétique était la seule option de stockage informatique. Ces souvenirs ne me sont pas chers – devoir attendre une heure pour charger un jeu vidéo n’était pas amusant. Cependant, le stockage sur bande n’a pas disparu. En fait, il connaît une augmentation en partie grâce aux ransomwares.

Les disques durs (HDD) ont remplacé les supports magnétiques il y a des décennies en raison de leur vitesse, et maintenant les disques à semi-conducteurs (SSD) sont sur le point de supplanter les disques durs précisément pour la même raison. Cependant, les appareils Linear Tape-Open (LTO), qui sont sortis dans les années 1990, sont toujours utilisés par de nombreuses entreprises.

Aujourd’hui, les disques LTO sont principalement utilisés comme solution de stockage de sauvegarde car ils sont beaucoup trop lents pour autre chose. Un cas d’utilisation typique consiste à démarrer une sauvegarde à la fin de la journée de travail, et elle se termine après plusieurs heures pendant la nuit. Gardez à l’esprit que ces cassettes LTO n’ont rien à voir avec l’ancien lecteur de cassette Commodore de votre enfance. Les dernières cartouches LTO 9 peuvent contenir jusqu’à 45 To.

Fait intéressant, l’année dernière, les solutions LTO ont connu une augmentation record des ventes, avec des entreprises comme HP, IBM et Quantum rapportant plus de 148 exaoctets de bandes vendues. Sweclockers le note comme une augmentation de 41% par rapport à 2020 et un pic de 30% par rapport au précédent record de ventes de 114 exaoctets vendus en 2019 (ci-dessus).

Le point de vente suédois affirme que la hausse des ventes de supports magnétiques est en partie due à l’augmentation des attaques de ransomwares. L’utilisation de lecteurs LTO crée un « espace d’air » dans le stockage car l’appareil est hors ligne et, d’après mon expérience, souvent hors site.

Ainsi, la seule façon pour un attaquant de détruire entièrement les données d’une entreprise serait de s’introduire physiquement dans l’endroit où le LTO est stocké et de copier ou de supprimer les données de nombreuses cassettes – un processus qui prendrait beaucoup trop de temps pour être pratique.

Cependant, LTO n’est pas conçu comme une solution de sauvegarde principale. La restauration à partir des lecteurs prend tout autant de temps. Il ne protège pas non plus des attaques menaçant de divulguer ou de vendre les données d’une entreprise. La bande peut stocker d’énormes quantités d’informations et rester sur une étagère pendant des années. Le stockage hors site protège également les données contre la perte lors d’un incendie ou d’une catastrophe naturelle.