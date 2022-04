Apple iPhone 14 Pro peut abriter une caméra frontale à mise au point automatique dans une découpe perforée

Quelque chose à attendre: Apple utilise le même design d’écran à encoche pour ses téléphones phares depuis l’iPhone X en 2017. La série iPhone 14 Pro, dont la sortie est prévue cet automne, briserait cette tendance, apportant One Punch boîtier découpé et caméra selfie améliorée.

Nous nous attendons à ce qu’Apple lance sa nouvelle gamme d’iPhone très attendue en septembre. Bien que ce soit encore loin, il y a beaucoup de rumeurs, donc nous avons au moins une idée de ce qui va arriver.

Aujourd’hui, l’analyste bien connu Ming-Chi Kuo réclamations que la série iPhone 14 comportera une caméra frontale améliorée avec autofocus et une ouverture f/1.9 plus large. Les rumeurs précédentes ont indiqué le désir d’Apple d’abandonner l’encoche. Kuo a de bons antécédents en matière de prédiction des fonctionnalités de l’iPhone, sa confirmation n’est donc qu’à un pas d’être officielle.

Pour rappel, l’iPhone 13 dispose d’un appareil photo à focale fixe avec une ouverture f/2.2. Alors que la mise au point automatique permettrait un meilleur suivi du sujet et aiderait à prendre des images plus nettes de plus loin, l’ouverture plus large permettrait à plus de lumière d’atteindre le capteur, améliorant ainsi les selfies nocturnes.

Ce nouvel appareil photo sera logé dans une encoche régulière dans les modèles vanille iPhone 14, tandis que les versions Pro présenteront à la place une conception à double perforation. Apple mise probablement sur les gens qui choisissent les modèles Pro plus coûteux pour un look plus moderne.

14 Pro et 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc – Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 mars 2022

Les rumeurs indiquent également que la société Cupertino abandonnera la Mini cette année, la remplaçant par un iPhone 14 Max de 6,7 pouces. Malheureusement, cela réduira les options de taille pour sa série principale de trois à deux.

Les iPhones réguliers continueront probablement à utiliser les mêmes chipsets A15 Bionic que l’année dernière, mais augmenteront la RAM à 6 Go. Pendant ce temps, les modèles Pro recevront une puce A16 améliorée et une caméra arrière de 48 mégapixels capable d’enregistrer des vidéos 8K et un meilleur zoom numérique.

Il n’y a pas encore de mot sur les prix, mais nous en entendrons plus à mesure que nous nous rapprochons du lancement officiel.

Crédit image : Volodymyr Lenard