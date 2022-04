Le premier d’Apple "plein écran" L’iPhone pourrait arriver en 2024

Quelque chose à attendre: le premier iPhone plein écran – c’est-à-dire sans encoche de caméra frontale ni bouton d’accueil – pourrait arriver en 2024. L’analyste Apple respecté Ming-Chi Kuo a déclaré que les iPhones haut de gamme en 2024 (le L’iPhone 16, en supposant qu’Apple s’en tient à sa convention de dénomination actuelle) pourrait adopter une caméra frontale sous-écran ainsi qu’une technologie Face ID sous-écran.

Les dernières remarques de Kuo s’appuient sur sa position précédente selon laquelle Apple n’est plus intéressé par l’intégration d’un lecteur d’empreintes digitales basé sur Touch ID sous l’écran avant. Le consensus général était qu’Apple pourrait lancer un iPhone avec un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran en 2023, car Face ID ne fonctionnait pas très bien pour ceux qui portaient des masques.

Apple a depuis apporté des améliorations à Face ID pour renforcer la fiabilité lors du port d’un masque, éliminant en grande partie la nécessité de revenir à la biométrie des empreintes digitales.

L’innovation dans l’espace mobile a été de plus en plus rare ces derniers temps, en particulier lorsque vous filtrez les gadgets évidents. Au lieu de cela, nous avons dû nous contenter de mises à jour incrémentielles qui sont impressionnantes dans leur ensemble, mais qui ne vous font pas exploser individuellement.

Un iPhone sans encoche entrerait dans cette catégorie et pourrait déclencher un cycle de mise à niveau important car il y a sans aucun doute de nombreux propriétaires de smartphones existants qui attendent un iPhone phare sans irritation des yeux. Cela libérerait également plus d’espace sur l’écran, ce qui le rendrait encore plus souhaitable pour les jeux en plein écran et le visionnage de vidéos.

Crédit image cottonbro