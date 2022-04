Le pack rétro Sonic Origins de Sega sera lancé le 23 juin

En bref : Cet été, Sega lancera des remasters de plusieurs jeux classiques de Sonic the Hedgehog dans le cadre d’une nouvelle collection appelée Sonic Origins. Il sera disponible sur pratiquement toutes les principales plates-formes modernes, y compris la Nintendo Switch et le PC à partir de moins de 40 $.

Sega a annoncé le bundle il y a près d’un an dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la mascotte bleue. Sonic Origins devait à l’origine inclure cinq jeux : Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles.

Le paquet qui sortira le 23 juin, cependant, ne contiendra que quatre jeux : Sonic the Hedgehog, Sonic CD, Sonic the Hedgehog 2 et Sonic 3 & Knuckles.

Sonic the Hedgehog 3 et Sonic & Knuckles étaient à l’origine censés être un seul jeu, mais des problèmes de temps et d’argent ont obligé les développeurs à les scinder en deux projets distincts. Sonic 3 est arrivé premier au début de 1994 et a été suivi par Sonic & Knuckles à temps pour la saison des fêtes.

Ce dernier jeu comportait un port d’intercommunication « verrouillable » unique sur le dessus de la cartouche, vous permettant de connecter Sonic 3 et de jouer aux deux comme une expérience combinée comme prévu à l’origine.

Sonic 3 & Knuckles est essentiellement ce jeu combiné et remplacera les deux titres autonomes du bundle. On ne sait pas pourquoi Sega a choisi d’emprunter cette voie au lieu d’expédier les deux jeux séparés, mais certains pensent que cela pourrait avoir à voir avec un problème de droits de licence musicale dans Sonic 3.

Sonic Origins sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC le 23 juin. Sega accepte désormais les précommandes pour l’édition standard avec un prix à partir de 39,99 $.

Image reproduite avec l’aimable autorisation de PhotoChanger