Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 11% au dernier trimestre, mais Samsung et Apple ont augmenté leur part de marché

En un mot : les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 11 % au premier trimestre 2022 par rapport à la même période un an plus tôt. Le cabinet d’analystes de marché Canalys a imputé la baisse à des conditions économiques défavorables et à une demande saisonnière traditionnellement lente, mais tous les fabricants de combinés n’ont pas connu de baisse.

Le leader du secteur, Samsung, était responsable de 24 % des expéditions mondiales de smartphones au dernier trimestre, contre 19 % au quatrième trimestre et 22 % il y a un an. Apple a terminé à la deuxième place avec 18 % du gâteau. Au cours du trimestre de l’année précédente, le géant technologique de Cupertino ne représentait que 15% des expéditions mondiales.

L’analyste de Canalys, Sanyam Chaurasia, a déclaré que Samsung avait accéléré la production de sa populaire série A pour mieux rivaliser dans le segment bas à moyen de gamme tout en se concentrant sur des produits haut de gamme comme la série Galaxy S22. Apple, quant à lui, a bénéficié d’une demande continue pour la famille iPhone 13.

Chaurasia a également déclaré que le nouvel iPhone SE devenait un important pilote de volume de milieu de gamme pour Apple, mais cela va apparemment à l’encontre de rapports antérieurs suggérant que la demande pour cet appareil est à la traîne.

Xiaomi et Oppo ont conservé leurs troisième et quatrième places, respectivement, bien que les deux sociétés aient vu leurs parts de marché chuter d’une année sur l’autre. Vivo complète le top cinq avec une part de marché de 8 %, en baisse de 2 % par rapport à la même période en 2021.

La doublure argentée, selon la vice-présidente de Canalys, Nicole Peng, est que les pénuries de composants pourraient s’améliorer plus tôt que prévu. Ceci, a ajouté Peng, devrait certainement aider à réduire les pressions sur les coûts.

