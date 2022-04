La plupart des travailleurs ne veulent pas être de retour au bureau, pourraient démissionner par manque de flexibilité

Pourquoi c’est important : Êtes-vous l’un des nombreux travailleurs qui sont retournés au bureau après une longue période de travail à domicile pendant la pandémie ? Êtes-vous content d’y retourner ? Probablement pas. Une nouvelle enquête montre que malgré ce que de nombreux patrons veulent vous faire croire, les gens préfèrent travailler à distance.

Le géant du logiciel Slack a commandé l’enquête Future Forum Pulse, qui a couvert 10 000 travailleurs du savoir (ceux qui passent la plupart de leur temps sur un ordinateur) aux États-Unis, en Australie, en France, en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.

Les résultats de l’enquête montrent qu’environ 34 % des participants sont maintenant retournés au bureau cinq jours par semaine, ce qui a entraîné une chute du sentiment des employés à des niveaux quasi record. Il y a eu une baisse 2 fois plus importante de l’équilibre travail-vie personnelle par rapport aux travailleurs hybrides et à distance, une baisse 1,6 fois plus importante de la satisfaction globale à l’égard de leur environnement de travail et une aggravation du stress et de l’anxiété liés au travail de 1,5 fois.

« Aux États-Unis, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est à son plus bas niveau et le stress et l’anxiété liés au travail sont à un niveau record depuis le début de notre enquête, une brusque volte-face par rapport au trimestre précédent », indique le rapport. mentionné.

Alors que de nombreux cadres aiment vanter les mérites du travail de bureau, il semble qu’il s’agisse de « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Les non-cadres sont deux fois plus susceptibles de travailler dans des bureaux que leurs supérieurs, ce qui signifie que leurs scores d’équilibre travail-vie sont 40 % moins bons et qu’ils sont deux fois plus susceptibles de souffrir d’anxiété et de stress.

« Cet écart suggère que si de nombreux cadres continuent de travailler de manière flexible, pour leurs employés, les options de travail flexibles qui offraient un équilibre et un soulagement indispensables ont été récupérées », indique la recherche.

Le mécontentement des travailleurs pourrait avoir un impact sur leurs employeurs au-delà de la réduction de la productivité. Alors que 55 % déclarent qu’ils préféreraient des horaires de travail flexibles au moins une partie du temps, un sur cinq déclare qu’il est susceptible de chercher un nouvel emploi si son entreprise ne permet pas une certaine flexibilité. De plus, les travailleurs du savoir qui disent que leur employeur n’est pas « transparent sur leurs projets d’avenir » sont plus de trois fois plus susceptibles de démissionner cette année.

En septembre, une étude de Microsoft affirmait que le travail à domicile menaçait la productivité et l’innovation. Il y a également eu une enquête en janvier montrant que de nombreuses personnes étaient si désespérées de continuer à travailler à distance qu’elles étaient prêtes à perdre une grande partie de leur salaire et même des avantages tels que l’assurance maladie et les congés payés.

