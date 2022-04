Qu’est-ce qui fait un bon triple appareil photo ?

Dans un article collectif ici sur le blog des tendances, nous vous montrons les meilleurs triples smartphones du moment avec zoom et caméras ultra grand-angle. Il y a des différences de prix, mais aussi de qualité.

Zoom et ultra grands angles presque toujours pires

Si un fabricant de smartphones installe trois angles de vue ou plus dans une caméra, vous pouvez supposer que les caméras zoom et ultra grand angle (UWW) seront presque toujours inférieures à la caméra principale. Ce que les fabricants annoncent comme des « super pixels », des « prises de vue nocturnes vives » et autres ne s’applique généralement qu’à l’appareil photo principal. Des capteurs et des ouvertures plus grands sont décisifs pour cela.

Un exemple pratique : Le système de caméra du Samsung Galaxy S22+ :

Appareil photo principal : grand angle : 50 MP, ouverture : f/1.8, taille du capteur : 1/1.56″

Caméra ultra grand-angle : 12 MP, ouverture : f/2.2, taille du capteur : 1/2.55″

Caméra zoom téléobjectif : 10 MP, ouverture : f/2.4, taille du capteur 1/3.94″

L’exemple est courant. Ici, vous pouvez voir que la caméra principale a un capteur assez grand : 1/1,56 pouce. Le plus grand capteur d’un smartphone à ce jour mesure 1 pouce (1/1″). Mais cela reste relativement rare. Les appareils photo reflex et système ont généralement des capteurs beaucoup plus grands. La règle d’or : plus un capteur est grand, mieux c’est. Plus la caméra peut capturer de lumière et plus l’image sera détaillée. Des capteurs plus petits comme ceux de l’appareil photo ultra grand-angle (1/2,55″) et de l’appareil photo à zoom téléobjectif (1/3,94″) du S22+ font le contraire.

ouverture et taille de pixel

Un autre facteur affectant la quantité de lumière est l’ouverture. f/1.8 laisse entrer plus de lumière que f/2.4. Enfin, la taille des pixels entre également en jeu. Encore une fois, la règle d’or : les pixels plus grands sont meilleurs. Cependant, de nombreux fabricants utilisent désormais le pixel binning, qui vise à combiner les informations de plusieurs pixels en un « meilleur » pixel. Presque tous les fabricants utilisent désormais cette technologie pour leurs meilleurs appareils, et il n’est pas toujours clair si le pixel binning est déjà inclus dans la taille des pixels ou non. La taille de pixel spécifiée sur la fiche technique n’est pas toujours très significative.

Même avec un bon éclairage, vous pouvez voir avec des caméras plus petites et plus faibles (généralement UWW et télézoom) que les images semblent en quelque sorte plus grossières, plus pixélisées et délavées. La coloration n’est généralement pas aussi belle que sur les photos que vous prenez avec l’appareil photo principal.

Bien que l’effet ne soit généralement pas aussi perceptible dans de bonnes conditions d’éclairage, vous pouvez voir les différences, en particulier dans les prises de vue nocturnes. Les photos que vous prenez ensuite avec un appareil photo ultra grand-angle ou zoom avec un petit capteur apparaissent souvent grises, délavées, sombres, pixélisées ou toutes. Parfois, l’intelligence artificielle en mode nuit d’une caméra peut encore calculer un peu bien. Mais cela ne devient jamais aussi bon que l’image avec un appareil photo principal.

Voici des exemples de prises de vue avec les trois niveaux de zoom « naturels » du Samsung Galaxy S22+. Si vous cliquez sur les images et les agrandissez, vous verrez que la qualité de la caméra UWW (0,6x) et de la caméra téléobjectif (3x) baisse par rapport à la caméra principale (1x) :

1 fois 0,6x 3x

TL; DR : Vous pouvez reconnaître un bon appareil photo la nuit

C’est pourquoi vous reconnaissez une bonne triple caméra, surtout la nuit. Si vous pouvez toujours prendre de bonnes photos avec le zoom téléobjectif et l’appareil photo ultra grand angle même en basse lumière, alors vous avez un très bon appareil photo. Malheureusement, seuls très peu de fabricants de smartphones peuvent le faire. Même avec les meilleurs appareils, la caméra zoom en particulier est généralement beaucoup plus faible que la caméra principale. Jusqu’à présent, les smartphones n’étaient guère en mesure d’offrir une qualité de zoom vraiment élevée.

Cependant, il y a une exception, du moins en ce qui concerne la qualité des caméras ultra grand-angle : dans le Find X5 Pro et dans le prédécesseur Find X3 Pro, le fabricant Oppo utilise un capteur de même taille pour le principal et caméras ultra grand-angle. En principe, les photos auraient la chance d’être tout aussi bonnes. Le fait qu’ils ne le soient finalement pas est dû aux différents capteurs qu’Oppo a installés. Donc il y a toujours quelque chose.