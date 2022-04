Google Maps affichera bientôt les feux de circulation, les panneaux d’arrêt et les péages

Quelque chose à espérer : Google Maps est sans doute l’outil de navigation par défaut depuis que les gens ont commencé à utiliser des smartphones dans les voitures, mais il y a toujours place à l’amélioration. L’application affichera bientôt des informations plus détaillées et deviendra plus facile à atteindre sur les appareils mobiles.

Le premier de plusieurs ajouts à Google Maps est l’information sur les péages afin que les conducteurs puissent mieux planifier le coût d’un trajet. Les utilisateurs d’Android et d’iOS aux États-Unis, en Inde, au Japon et en Indonésie peuvent voir les prix de péage estimés pour leurs destinations avant d’activer la navigation à partir de ce mois-ci. Google ajoutera plus de pays plus tard.

Google Maps utilisera les informations des autorités de péage locales pour estimer les prix des péages lors de la traversée de 2 000 routes à travers les territoires mentionnés précédemment. Il tiendra compte du mode de paiement choisi et du jour de la semaine. Les utilisateurs peuvent également dire à Google Maps de choisir des itinéraires sans péage et de masquer les péages de la navigation.

Dans les semaines à venir, une autre amélioration de Google Maps apportera des feux de circulation et des panneaux d’arrêt aux utilisateurs d’Android, iOS, Android Auto et CarPlay, afin de mieux les informer de la durée d’un trajet.

L’ajout des contours des bâtiments devrait également rendre les emplacements plus reconnaissables, et dans certaines villes, Google Maps décrira plus précisément la forme de la route. Cependant, la société n’a pas précisé quelles villes ou pays verraient ces détails améliorés.

L’expérience de navigation embarquée n’est pas la seule chose que Google prévoit d’améliorer. Dans quelques semaines, la navigation fonctionnera sur l’Apple Watch, indépendamment d’un iPhone. Plus tard cet été, l’affichage des informations de navigation avec des commandes vocales sur iOS devrait devenir plus facile, car les développeurs intégreront mieux Google Maps avec Spotlight, Siri et Raccourcis. À un moment donné, les widgets améliorés deviendront un autre moyen d’accéder plus rapidement à Google Maps sur iOS.