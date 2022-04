Les GPU pour ordinateurs portables Intel Arc ne sont actuellement disponibles qu’en Corée du Sud

WTF ? ! Pendant des mois, les utilisateurs de PC ont attendu la tentative d’Intel d’offrir aux clients une troisième option sur le marché des graphiques dédiés dominé pendant des décennies par AMD et Nvidia. Intel a entièrement dévoilé ses GPU mobiles de la série Arc fin mars – alors qu’ils étaient censés être lancés. Une semaine plus tard, ce lancement a apparemment été repoussé pour la plupart des territoires.

Depuis l’annonce initiale par Intel de la série Arc en août dernier, ses premiers produits devaient arriver au premier trimestre de cette année. Le mois dernier, la société a confirmé que les GPU pour ordinateurs portables arriveraient le 30 mars – techniquement à la toute fin du premier trimestre. Cependant, des magasins comme Amazon et Newegg ne les ont pas encore répertoriés. Best Buy présente actuellement un modèle – un HP avec un Arc A370M – sans date de sortie.

Lorsque Game Union TV a demandé à Intel quand les GPU Arc seraient disponibles, le support Intel a d’abord tweeté qu’ils arriveraient avant la fin du deuxième trimestre. Ensuite, il a révélé que les modèles Samsung avec GPU Arc avaient déjà été lancés, mais uniquement en Corée du Sud.

Actuellement, le magasin coréen de Samsung a un Galaxy Book2 Pro avec un A350M, la carte Arc la plus basique. C’est probablement le même ordinateur portable qui a fui peu de temps avant la date de lancement supposée d’Arc. Selon un YouTuber coréen (via Tom’s Hardware), il est un peu plus lent que le GTX 1650 de Nvidia, mais Intel est probablement encore en train d’améliorer ses pilotes. Intel indique que d’autres régions recevront des ordinateurs portables Arc dans les semaines à venir.

La mention du support Intel à la fin du deuxième trimestre faisait probablement référence à l’A550M de milieu de gamme ainsi qu’aux A730M et A770 haut de gamme qui arrivent au début de l’été. C’est également à ce moment que les GPU de bureau d’Intel devraient être lancés.