L’ingénieur modifie un téléphone Android pour créer le premier doté d’un port Lightning

Dans le contexte : l’interface Lightning est un port de transfert de données et de chargement exclusif aux appareils Apple depuis l’iPhone 5. Cependant, cela n’a pas empêché un ingénieur en robotique d’ajouter un connecteur Lightning à un téléphone Android dans un « juste parce que je peux ». projet.

À la fin de l’année dernière, un ingénieur en robotique nommé Ken Pillonel (Kenny Pi) nous a montré le premier iPhone avec un port USB-C fonctionnel. Cette année, il a décidé d’inverser cette idée et a modifié un téléphone Android avec un port Lightning.

Pour l’instant, Pillonel n’a posté qu’un petit teaser montrant l’interface fonctionnant sur le téléphone moddé (Samsung Galaxy A51), mais une explication vidéo complète sera disponible plus tard. Pourtant, le teaser vous montre le téléphone en train de se charger à l’aide d’un câble Lightning et de le détecter pour transférer des données.

« C’était une modification complexe qui nécessitait une réflexion originale. Et saupoudrez de bricolage en plus de cela », a écrit l’ingénieur dans la description de la vidéo.

Lorsqu’on lui a demandé comment il l’avait fait, Pillonel a déclaré que la partie la plus difficile du projet consistait à tout assembler. Selon ses mots, les câbles Lightning ne sont pas « stupides ». Ils ne chargent que les appareils Apple, obligeant l’ingénieur à réfléchir à la façon dont il pourrait faire croire à la ligne qu’elle était connectée à l’un d’entre eux. Tout cela devait être fait à l’intérieur du boîtier du téléphone, ce qui le rendait encore plus compliqué.

Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Pillonel a trouvé un moyen de le faire. Dans l’ensemble, il considère ce projet plus gérable que le précédent, car il a maintenant plus d’expérience et de connaissances dans ce domaine. Pillonel a également ajouté qu’il n’y avait aucune raison de modifier un appareil Android avec un port Lightning, mais il voulait voir s’il pouvait le faire.