Sabrent lance le Rocket 4 Plus de 8 To pour les passionnés de stockage

Sabrent a donné un bon coup de pouce au Rocket 4 avec le modèle Plus. Lors de nos tests, ce disque a pu se rapprocher le plus possible de ses vitesses de transfert officielles de 7 100 Mo/s en lecture et de 6 600 Mo/s en écriture, ce qui en fait le disque grand public le plus rapide actuellement sur le marché. Bien que les tests dans le monde réel le voient dépasser les concurrents par la moindre des marges et vice versa, vous pouvez conserver le droit de vous vanter avec le lecteur Sabrent.

Comme son prédécesseur, la proposition de valeur du Rocket 4 Plus reste inégalée, à partir de 90 $ pour la petite version 500 Go et 150 $ pour le modèle 1 To. Du côté positif (geddit?), Le nouveau disque est désormais proposé dans des capacités de 4 To et jusqu’à 8 To, vous permettant de stocker d’énormes bibliothèques de jeux, des fichiers de travail et d’autres éléments, le tout au même endroit. Vous aurez besoin de 700 $ pour la version 4 To et d’un énorme 1 500 $ pour le privilège de posséder le plus gros Rocket, mais vos poches sont probablement assez profondes pour vous offrir une carte mère PCIe 4.0 et le matériel d’accompagnement nécessaire pour tirer pleinement parti de ce lecteur.

Ce n’est pas un coup de circuit complet pour Sabrent car en termes d’endurance, le Rocket 4 Plus connaît une dégradation notable par rapport à son prédécesseur. Bien que les deux disques soient basés sur TLC, Sabrent évalue la version 1 To du nouveau modèle à 700 TBW (téraoctets écrits), soit moins de la moitié des 1 800 TBW pour le disque non-Plus. De même, le 2 To Rocket 4 Plus est évalué à 1 400 TBW, ce qui le rend considérablement inférieur aux 3 600 TBW du disque standard de 2 To. Bien qu’un nombre pour le vaisseau amiral 4TB Rocket Plus soit encore à déterminer, attendez-vous à ce qu’il soit dans la gamme 2500-3000 TBW.

Le seul facteur réconfortant ici est un MTBF (temps moyen entre les pannes) de 1,6 million d’heures et la garantie de 5 ans de Sabrent, qui, curieusement, n’est applicable que si vous enregistrez votre lecteur et est autrement fixée à seulement 1 an.

Tout aussi génial : Samsung 980 Pro

Il a le cachet de la marque et ses performances ne sont pas en reste non plus. Le Samsung 980 Pro (lire notre critique) est presque aussi rapide que ses concurrents, devançant le Sabrent Rocket 4 Plus susmentionné dans nos tests de copie de fichiers. Samsung a opté pour des prix agressifs cette fois-ci, le 1 To 980 Pro coûtant actuellement 200 $, tout comme ses principaux rivaux. La version 2 To, cependant, coûte 100 $ de plus que l’équivalent Sabrent.

Samsung offre des vitesses impressionnantes de 6 700 Mo/s en lecture et 2 700 Mo/s en écriture pour seulement 80 $ si les acheteurs optent pour le modèle de base de 250 Go. C’est suffisant pour stocker le système d’exploitation et les applications principales, avec des versions volumineuses et plus rapides (500 Go, 1 To et 2 To) également disponibles pour les utilisateurs plus exigeants.

Comme le Rocket 4 Plus, le 980 Pro de Samsung prend également un coup d’endurance. La baisse est plus facile à comprendre dans ce cas, car Samsung est passé du flash MLC 2 bits du 970 Pro à un TLC 3 bits plus dense dans le 980 Pro. Cela a entraîné une réduction de 50 % des cotes TBW officielles de Samsung pour ce modèle par rapport à l’ancien 970 Pro, atteignant 150 ToW/250 Go, 300 ToW/500 Go, 600 ToW/1 To et 1 200 ToW sur le disque phare de 2 To.

Ces chiffres sont inférieurs à ceux de Sabrent et s’accompagnent d’une note MTBF légèrement inférieure de 1,5 million d’heures. Cependant, Samsung offre également une garantie de 5 ans sur ses disques, un autre avantage étant son logiciel Magician SSD bien construit et mature.

Il convient de mentionner que le Sabrent Rocket 4 Plus et le Samsung 980 Pro sont tous deux des SSD de premier plan, et les passionnés à la recherche de la solution de stockage rapide ultime ne peuvent pas se tromper non plus. Les différences se résument à leur cote d’endurance officielle TBW, où Sabrent mène Samsung, et à leur approche de la valeur.

Samsung facilite l’intégration en proposant un modèle de base de 250 Go moins cher et légèrement plus lent, et a beaucoup plus de reconnaissance de marque et d’antécédents dans le domaine du stockage.

Mentions honorables

Alors que Sabrent et Samsung sont nos meilleurs choix pour cette catégorie, les rivaux de WD et Crucial ne sont pas loin derrière. Le SN850 de WD est très performant, même si vous devrez peut-être dépenser plus pour un dissipateur thermique car il a été noté qu’il devient assez chaud sous de lourdes charges. À 130 $, le modèle de 500 Go du disque est actuellement au prix du Samsung 980 Pro et ne coûte que 10 $ de plus pour la version 1 To.

Le Crucial MP600 est un autre SSD PCIe 4.0 solide qui offre le prix d’admission le plus bas parmi les concurrents, à partir de seulement 100 $ pour 500 Go et 175 $ pour le modèle 1 To. Il ne touchera pas les taux de transfert de pointe d’environ 7 000 Mo/s de ses rivaux, mais la plupart trouveront probablement ses lectures maximales de 4 950 Mo/s et ses écritures de 4 250 Mo/s parfaitement adéquates pour une utilisation quotidienne.