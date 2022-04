Apple chercherait à utiliser la NAND 3D du YMTC chinois

En bref : Selon la société de recherche Cinno, basée à Shanghai, Apple est le plus grand consommateur mondial de NAND 3D. Le fabricant d’iPhone fabrique ses propres contrôleurs de stockage. Cependant, les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement technologique ont incité l’entreprise à rechercher d’autres fournisseurs de mémoire 3D NAND pour les iPhones bas de gamme.

Apple envisagerait d’autres fournisseurs de mémoire NAND pour l’iPhone afin de diversifier sa chaîne d’approvisionnement et de créer plus de résilience face à des perturbations inattendues.

Bloomberg note que le géant de Cupertino explore des partenariats avec Micron Technology, Samsung Electronics et Yangtze Memory Technology Co. (YMTC). La recherche de fournisseurs supplémentaires semble être motivée par les leçons apprises pendant la pandémie et un incident récent affectant les fabs Western Digital et Kioxia NAND au Japon.

L’incident, causé par des problèmes de contamination à des étapes critiques du pipeline de production, a entraîné la perte de plus de 6,5 exaoctets de NAND 3D avancée. Apple conçoit ses propres contrôleurs de stockage pour tous ses appareils, mais dépend d’un approvisionnement régulier en NAND de sociétés comme Kioxia et SK Hynix.

Le YMTC chinois serait un choix intéressant, car la société est le seul fabricant chinois capable de fabriquer de la mémoire NAND 3D à 128 couches. Les discussions n’en seraient qu’à leurs débuts, mais si un accord est conclu, YMTC fournira environ 5 % des commandes 3D NAND pour l’iPhone SE et 3 à 5 % de la NAND nécessaire pour le prochain iPhone 14.

Un tel partenariat aiderait la Chine à se rapprocher du développement d’un écosystème local robuste pour les semi-conducteurs avancés, qui pourrait permettre au pays d’atteindre l’autosuffisance technologique au cours de la prochaine décennie. L’ajout d’Apple à la liste des clients de YMTC dépend de sa capacité à garantir ou non un volume de puces stable et fiable pour le géant de la technologie iPhone. Les avantages financiers sont difficiles à ignorer dans une industrie où les coûts de recherche et développement augmentent.