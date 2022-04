Votre téléphone s’appelle désormais Mobile Link et dispose d’une nouvelle interface

Après un long moment, nous devons parler du changement attendu, en particulier pour ceux d’entre nous qui ont écrit, de l’application Your Phone. L’application sera désormais renommée Phone Link. Après plus de trois ans depuis son lancement, cette application a évolué en nous permettant d’accéder à des photos et des messages texte à partir de notre ordinateur. Depuis lors, ils ont ajouté plus de fonctionnalités, telles que la possibilité de filtrer les notifications sur notre PC Windows, de passer et de recevoir des appels téléphoniques même lorsque notre téléphone est hors de portée et d’utiliser des applications Android sur notre PC Windows.

Mobile link, l’évolution de Your Phone

Dans le cadre de cette évolution, une nouvelle interface est désormais intégrée qui priorise les notifications pour nous aider à ne rien manquer. Avec la nouvelle navigation par onglets, toutes les fonctionnalités importantes et le contenu de votre téléphone sont toujours à portée de main. Et ils ont également apporté des améliorations pour rendre la configuration encore plus facile. Avec la prochaine mise à jour de Windows 11, nous pourrons également configurer Mobile Link lors de la configuration avec notre nouveau PC en scannant simplement un code QR.

Le but a toujours été de faire tomber les barrières entre le smartphone et notre PC plutôt que de véhiculer du contenu. C’est pourquoi ils ont décidé de changer le nom, quelque peu déroutant. Et pour mieux s’adapter à ces changements, ils ont également changé le nom de l’application mobile compagnon de Your Phone Companion en Link to Windows pour tous les utilisateurs d’Android. De plus, les applications partagent désormais la même icône.

Mobile Link lance une conception mise à jour pour Windows 11

Dans leur parcours pour faciliter l’accès des utilisateurs au contenu qui compte pour eux, ils ont vu une énorme opportunité avec la récente version de Windows 11. Une opportunité de repenser également la conception de l’application. Ils ont soigneusement mis à jour les commandes, la palette de couleurs et l’apparence générale pour offrir une expérience d’application native sur Windows 11. Les nouvelles modifications de conception de l’application incluent des coins arrondis, de nouvelles illustrations et une iconographie mise à jour.

Le lien mobile atteint plus d’utilisateurs dans le monde

Désormais, non seulement les smartphones Samsung et Surface Duo pourront profiter de tous les avantages. Les appareils HONOR pourront désormais également profiter pleinement de Mobile Link. Ces expériences sont désormais disponibles sur les appareils des séries HONOR Magic V, Magic 4 et Magic 3, et plus encore.