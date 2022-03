Twitter a brusquement cessé de fonctionner sur l’iPhone 6

Apple est rigoureux dans la mise à jour de l’iOS et étouffe dans l’œuf tous les problèmes de sécurité et bugs. Mercredi, les utilisateurs d’iPhone 6 ont noté un problème particulier de ne pas obtenir un accès complet et des fonctionnalités pleinement fonctionnelles de l’application Twitter.

Apple a abandonné l’iPhone 6 il y a de nombreuses années. Cependant, certains utilisateurs, en raison de l’avantage d’avoir un accès complet aux plateformes et applications de médias sociaux, ont continué à l’utiliser. Les mises à jour récentes et le développement continu des fonctionnalités avancées de l’iPhone ont empêché les utilisateurs d’accéder à de nombreuses applications et applications. L’un d’eux est l’application Twitter. Les utilisateurs peuvent télécharger et installer l’application Twitter sur leur iPhone.

Cependant, l’accès complet et les fonctionnalités transparentes ne sont pas disponibles pour les utilisateurs qui ne disposent pas de la version mise à jour d’iOS sur leur iPhone. L’application Twitter dans les derniers développements et évolutions technologiques nécessite au moins iOS 14. Tous les iPhones ayant une version inférieure du système d’exploitation iPhone (iOS) ne peuvent pas accéder à toutes les fonctionnalités et au fil d’actualités de l’application Twitter. Dans cet article, nous prendrons une analyse maladroite des raisons pour lesquelles Apple met toujours à jour l’iOS et quelles sont les conséquences de mesures aussi rigoureuses.

iPhone 6 et iPhone 5s ne prennent plus en charge l’application Twitter

Pour certains utilisateurs d’iPhone, la nouvelle de l’application Twitter n’autorisant pas les utilisateurs d’iPhone 6 et d’iPhone 5s peut être choquante. Twitter est une plate-forme de médias sociaux géante qui compte plus de 290 millions d’utilisateurs actifs par mois.

De plus, des personnalités importantes du monde entier utilisent Twitter pour tweeter les dynamiques politiques et les hommes d’affaires l’utilisent pour faire la publicité de leur entreprise. La position de ne pas autoriser les utilisateurs d’iPhone 6 et d’iPhone 5s de ce conglomérat mondial peut en effet choquer certains. Cependant, certains faits peuvent apaiser les sentiments pensifs des amoureux d’Apple.

Mercredi, les utilisateurs de l’iPhone 6 ont déclaré avoir des fonctions limitées sur Twitter. Bien qu’ils aient accès à Twitter, ils ne pouvaient pas voir le fil d’actualités mis à jour et d’autres fonctionnalités étonnantes telles que la visualisation d’autres connexions.

Il n’y a pas beaucoup iphone 6 les utilisateurs peuvent faire. Twitter est rigoureux et prudent en marchant avec la vague de l’évolution technologique. Pourtant, connaissant toutes ces évolutions, certains utilisateurs utilisaient encore les anciennes versions de l’iPhone.

iOS 12 et iOS 13

Ainsi, Twitter a abandonné la prise en charge d’iOS 12 en 2021. Depuis lors, les utilisateurs de l’iPhone 5s et de l’iPhone 6 étaient hors jeu. Pourtant, ils pouvaient accéder aux réseaux sociaux. Le vrai coup vient de l’indisponibilité des fonctionnalités de base de Twitter. Tels que le fil d’actualités Twitter et les notifications Twitter. Le seul accès à la photo de profil du compte Twitter n’a pas été d’une grande utilité pour les utilisateurs d’iPhone.

Dans les mises à jour récentes, Twitter a abandonné la prise en charge d’iOS 12 et d’iOS 13. Cela signifie que les utilisateurs qui ont ces systèmes d’exploitation dans leurs iPhones ne peuvent plus accéder et profiter de toutes les fonctionnalités de l’iPhone. Maintenant, il y a une torsion. Avoir l’iOS 13 ne devrait pas trop vous déranger. Comme vous avez la possibilité de passer à la version la plus mise à jour, disons iOS 14 et iOS 15. Ces deux systèmes peuvent vous offrir les mêmes fonctionnalités de Twitter dont vous avez pleinement profité.

Une question a dû te trotter dans la tête. Pourquoi l’iPhone prend-il la peine de mettre à jour la configuration système requise si souvent et fréquemment ? Alors, pour connaître la réponse à cette question, passons à la section suivante de cet article.

Pourquoi Apple met-il à jour iOS si souvent et fréquemment ?

La technologie prévaut dans tous les domaines de la vie. L’évolution de la technologie rend possible des choses étonnantes. Partout dans le monde, la technologie se dirige vers l’intelligence artificielle (IA) et l’immensité de l’univers. Il est important de savoir que l’iPhone est le combiné mobile le plus avancé au monde.

Son processeur, les résultats de sa caméra et sa vitesse sont époustouflants lorsque nous le comparons aux concurrents mondiaux du marché mobile. Plus encore, les prix des iPhones sont plus élevés que ceux des autres téléphones mobiles. Il est donc naturel et essentiel de mettre à jour le système régulièrement pour le réorganiser plus précisément.

Parfois, il y a des problèmes de sécurité et parfois un besoin général de mettre à niveau un système existant. Ainsi, les mises à jour de fonctionnalités et les mises à jour de sécurité vont de pair pour l’iPhone. Cela évite les bugs de l’iPhone et aide les utilisateurs à profiter du système le plus sécurisé et le plus protégé.

Il y a de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’iPhone

Twitter limite et entrave carrément l’accès complet aux utilisateurs de l’iPhone 6 et de l’iPhone 5s. Cette nouvelle est alarmante et devrait être source de mesures préventives. Il est également apaisant de savoir que tous les utilisateurs d’iPhone n’utilisent pas l’iPhone 6 et l’iPhone 5s. Seul un petit nombre d’utilisateurs utilisent les anciennes versions de l’iPhone.

Selon le site officiel d’Apple, 63 % des utilisateurs d’iPhone utilisent iOS 15. Il est intéressant de savoir que seulement 7 % des utilisateurs d’iPhone utilisent iOS 13 ou des versions inférieures. Il n’y a donc rien à craindre car la plupart des utilisateurs d’iPhone ont toujours un accès complet à Twitter sans aucune entrave.

Emballer

Twitter a bloqué l’accès complet et a cessé de fonctionner sur l’iPhone 6. Les gens ont d’abord soupçonné qu’il s’agissait d’un bug ou simplement d’un problème momentané. Cependant, des observations ultérieures ont précisé qu’ils avaient l’ancienne version d’iOS incompatible avec les dernières mises à jour de Twitter. Il est révélateur que Twitter ait cessé de donner un accès complet à iOS 12 en 2021.

Malgré ce fait, les utilisateurs d’iPhone ont continué à utiliser les anciennes versions. Après les dernières mises à jour de mercredi, Twitter limite les fonctionnalités à iOS 13 et arrête carrément l’accès au fil d’actualités Twitter. Cela peut sembler aussi alarmant, mais seulement 7% des utilisateurs d’iPhone ont iOS 13 ou des versions antérieures. Cela rend l’impact négatif moins important. Voyons quand Apple apportera un nouvel iOS pour les utilisateurs d’iPhone.