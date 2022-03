Apple répond aux plaintes d’épuisement de la batterie d’iOS 15.4 en disant "attends"

Internet est à nouveau fou : peu de choses sont plus frustrantes que lorsque la batterie de votre téléphone se décharge au milieu de la journée. Nous avons certaines attentes quant à la durée de fonctionnement de nos appareils électroniques. Parfois, ces attentes sont raisonnables, et d’autres fois, elles ne le sont pas. Cependant, lorsque vous remarquez une durée de vie de la batterie remarquablement plus courte juste après une mise à jour du micrologiciel, cela doit être la faute du développeur, n’est-ce pas ?

Malgré sa longue liste de fonctionnalités très attendues, notamment « Face ID with a mask », les utilisateurs commencent à constater que la durée de vie de leur batterie a chuté depuis l’installation d’iOS 15.4. Certains propriétaires signalent des diminutions allant jusqu’à 50 % ou plus.

Quel est le problème avec la batterie de l’iPhone après la mise à jour iOS 15.4 ? 🪫 @AppleSupport Auparavant, il durait 1,5 jour avec une utilisation importante et maintenant, il dure moins de 20 heures. 😳 — Nassos Kappa (@nassoskappa) 18 mars 2022

L’épuisement de la batterie d’iOS 15.4 est absolument ridicule. pourquoi ne peux-tu pas @Apple @AppleSupport obtenez jamais des versions correctes du premier coup ; baisse de 5 % en moins de 10 minutes. — JY » (@laceup524) 16 mars 2022

Il n’est pas rare que les mises à jour aient quelques bugs à la sortie, et la durée de vie de la batterie est une lutte constante avec n’importe quel smartphone. Mais la réponse d’Apple à ces récentes plaintes est quelque peu déconcertante.

Dans un tweet répondant à la plainte d’un utilisateur, le support Apple a déclaré : « Il est normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin de s’adapter jusqu’à 48 heures après une mise à jour ».

Est-ce? Si c’est le cas, c’est la première fois que nous en entendons parler, et rien de tel n’est répertorié sur le site Web d’assistance d’Apple. De plus, iOS 15.4 a été déployé le 14 mars, tandis que la nouvelle des plaintes n’a éclaté qu’en début de semaine. Certes, certains signalant le problème exécutent la mise à jour depuis plus de 48 heures. La réponse publique d’Apple ne correspond tout simplement pas.

Merci de nous avoir contactés ! Nous serons heureux de vous aider. Il est normal que vos applications et fonctionnalités aient besoin de s’adapter jusqu’à 48 heures après une mise à jour. Laissez-nous vous contacter dans un DM si le problème persiste après cette date afin que nous puissions vous aider à approfondir cette question. – Assistance Apple (@AppleSupport) 19 mars 2022

À ce stade, le support Apple sur Twitter semble prendre en charge les plaintes avec des sessions de dépannage via la messagerie directe Twitter. Cependant, il est peu probable que tout ce que dit le support au cas par cas soit très différent des conseils d’économie de batterie trouvés sur ses pages de support.

Au fur et à mesure que la batterie lithium-ion d’un iPhone vieillit, elle commence à conserver moins de charge. Au début, cela pourrait être si subtil qu’il ne serait pas perceptible, mais la mise à jour aurait pu rendre la capacité inférieure plus prononcée. Il est donc possible que les utilisateurs concernés aient déjà eu des problèmes de batterie à cause d’une batterie usée et qu’ils ne l’aient tout simplement pas remarqué.

Les utilisateurs peuvent vérifier l’état de leur batterie en accédant à Paramètres-> Batterie-> Santé de la batterie. Ici, ils verront la capacité maximale indiquée en pourcentage, mais Apple n’a aucune recommandation solide sur le moment de remplacer votre batterie. Les temps de charge peuvent varier considérablement en fonction de l’utilisation de l’iPhone, quel que soit le pourcentage de santé de la batterie. C’est-à-dire qu’une lecture de la santé de la batterie de 75% pourrait durer toute la journée pour ceux qui utilisent principalement leur iPhone strictement pour la communication. À l’inverse, un joueur verra une vidange plus rapide à 75 %.

Rien de tout cela n’explique l’étrange excuse de 48 heures d’Apple. Il s’agissait probablement d’un tweet mal formulé par un modérateur du support Apple pris au dépourvu et ne pouvait pas penser à une meilleure explication. Nous verrons si Apple a une excuse plus logique dans les prochains jours ou, mieux encore, un patch qui corrige le problème.

Crédit image : Boyhey