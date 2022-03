Esprit d’innovation : l’avion électrique de Rolls-Royce est le plus rapide au monde

Le résultat de Spirit of Innovation marque une étape importante pour la mobilité électrique, ainsi que pour l’environnement. À cet égard, Rolls-Royce entend atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

Le Spirit of Innovation, l’avion électrique de Rolls-Royce, a établi deux nouveaux records du monde, atteignant une vitesse maximale de 555,9 km/h sur 3 kilomètres et de 532,1 km/h sur 15 km sur un site d’essai dans le Wiltshire, en Angleterre. Le résultat de ces vols d’essai marque une étape importante pour la mobilité électrique, ainsi que pour l’environnement. À cet égard, l’entreprise britannique entend atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de 2021 (COP26) qui s’est tenue en novembre dernier, la nécessité de décarboner les transports aériens, terrestres et maritimes.

« Revendiquer le record du monde de vitesse tout électrique est une réussite fantastique pour l’équipe et Rolls-Royce », a déclaré Warren East, PDG de la société. « Je tiens à remercier nos partenaires et en particulier Electroflight pour leur collaboration dans la réalisation de cette percée pionnière. » Cette percée est représentée par la technologie avancée de batterie et de propulsion qui caractérise Spirit of Innovation, qui peut donner des implications importantes dans le domaine de l’air avancé. mobilité. .

Dossiers de l’esprit d’innovation

Le record de 3 kilomètres bat le précédent de 213,04 km/h, établi en 2017 par l’avion de voltige supplémentaire 330 LE à moteur Siemens. « Faire voler l’esprit de l’innovation à ces vitesses incroyables et croire que vous avez battu le record du monde de vol tout électrique est une opportunité importante », a déclaré Phill O’Dell, pilote d’essai et directeur des opérations aériennes de Rolls-Royce. « C’est le point culminant de ma carrière et une étape incroyable pour toute l’équipe. L’opportunité d’être à l’avant-garde d’un autre chapitre pionnier de l’histoire de Rolls-Royce alors que nous cherchons à offrir l’avenir de l’aviation est ce dont sont faits les rêves. » Le record du 15 km bat le précédent de 292,8 km/h. Dans ce cas, le vol a été effectué par Steve Jones, un pilote d’essai en vol électrique.

Où le film House of Gucci a été tourné