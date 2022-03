Ikea Vappeby est le premier haut-parleur Bluetooth avec Spotify Tap à arriver sur le marché

Tourné vers l’avenir : l’un des nouveaux meubles d’Ikea ​​est une lampe d’extérieur dotée d’un haut-parleur Bluetooth. Ce sera le premier haut-parleur avec la fonctionnalité Spotify Tap intégrée. Appuyez simplement sur le bouton du robinet et commencez immédiatement à écouter vos morceaux préférés.

Le Vappeby d’Ikea ​​​​fonctionne simultanément comme un haut-parleur Bluetooth portable et une lampe LED. Avec un son à 360 degrés et une batterie rechargeable intégrée (via USB-C) qui dure jusqu’à 12 heures, il ferait un bon compagnon pour les voyages de nuit en camping.

Disponible en gris mat ou bleu avec une forme en forme de champignon, le Vappeby est livré avec une poignée sur le dessus pour une utilisation comme lanterne. Conçu pour une utilisation en extérieur, le Vappeby est classé IP65, ce qui signifie qu’il est entièrement résistant à la poussière tout en étant capable de gérer des jets d’eau à faible puissance de n’importe quelle direction.

Ce sera le premier haut-parleur Bluetooth à proposer Spotify Tap, conçu pour générer de la nouvelle musique en fonction de votre historique d’écoute en appuyant simplement sur un bouton. Cette fonctionnalité ne limite pas Vappeby à travailler avec d’autres services de streaming ou de la musique stockée localement sur vos appareils.

Pour activer Spotify Tap, les utilisateurs doivent télécharger l’application compagnon, configurer le bouton programmable et définir Spotify comme service. Après cela, appuyez sur le bouton du haut-parleur et vous serez prêt.

« Il s’agit d’un complément essentiel à notre gamme d’enceintes Bluetooth et d’une étape importante dans le parcours d’IKEA visant à démocratiser la musique pour le plus grand nombre. Notre objectif principal est d’améliorer l’expérience utilisateur, d’abaisser les seuils et de rendre la musique et la lumière facilement accessibles. » déclare Stjepan Begic, Product Owner chez Ikea en Suède.

Ikea n’est pas un inconnu sur le marché des enceintes Bluetooth. La société fondée en Suède a déjà lancé le haut-parleur de la série Eneby et s’est associée à Sonos pour lancer la série Symfonisk, comprenant une lampe de haut-parleur, un haut-parleur d’étagère et un cadre photo.

La lampe de haut-parleur Vappeby sortira aux États-Unis en avril 2022, au prix de 64,99 $. L’adaptateur secteur USB est vendu séparément. Ikea accepte les précommandes, mais la version bleue est actuellement épuisée.