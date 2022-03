Les plans d’expansion des fabricants de puces ont rencontré leurs propres difficultés dans la chaîne d’approvisionnement

En bref: les fabricants de puces dépensent de l’argent à poings fermés pour augmenter la capacité afin de répondre à la forte augmentation de la demande mondiale de semi-conducteurs. Malheureusement, ce n’est pas une entreprise qu’une injection de liquidités peut résoudre du jour au lendemain, car les partenaires de la chaîne d’approvisionnement font face à leurs propres pénuries.

Un tel exemple est ASML, la multinationale néerlandaise qui fabrique des machines de lithographie utilisées dans la production de semi-conducteurs avancés. Leurs machines sont utilisées pour graver des circuits dans des tranches de silicium et, selon au moins un analyste technologique, ASML est la société la plus critique de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Le PDG d’ASML, Peter Wennink, a déclaré au Financial Times qu’ils expédieraient plus de machines cette année que l’année dernière, et plus de machines l’année prochaine que cette année. Même encore, « ce ne sera pas suffisant si nous regardons la courbe de la demande », a-t-il déclaré.

« Nous avons vraiment besoin d’augmenter notre capacité de manière significative de plus de 50 %. Cela prendra du temps », a ajouté Wennink.

Le directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré qu’il avait été en contact direct avec Wennink concernant les pénuries. Le fabricant de puces a même envoyé ses propres spécialistes de la fabrication à ASML pour aider à accélérer la production.

« Aujourd’hui, c’est une contrainte », a déclaré Gelsinger. Heureusement, il est encore temps de résoudre le problème car il faudra au moins deux ans à Intel pour construire la coque d’une nouvelle usine. « Ensuite, vous commencez à le remplir d’équipement au cours de la troisième ou de la quatrième année », a ajouté Gelsinger.

Wennink était d’accord avec l’évaluation de la situation par Gelsinger, mais a souligné que ses propres fournisseurs devraient renforcer leur production pour répondre à une demande accrue.

Carl Zeiss, la société d’optique qui fabrique des lentilles pour l’équipement d’ASML, devra fabriquer « beaucoup plus de lentilles », a déclaré Wennink. Avant cela, ils devront « construire des salles blanches ; ils doivent commencer à demander des permis ; ils doivent commencer à organiser la construction d’une nouvelle usine. Une fois qu’une usine est prête, ils doivent commander l’équipement de fabrication ; ils doivent pour embaucher des gens. Et puis… il faut plus de 12 mois pour fabriquer l’objectif.