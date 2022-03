Smartphone de jeu Motorola G200 dans le test : un œil reste sec

La tendance est désormais plébiscitée par certains fabricants chinois en particulier : prenez un processeur haut de gamme, omettez certains des autres équipements et vous avez un smartphone rapide à un prix de milieu de gamme. Le Motorola G200 atteint ce niveau et nous n’avons pas trouvé de réelles faiblesses lors du test.

Mais les petits défauts attirent l’attention plus vite que ne le souhaiterait Motorola : pour le prix public visé de 450 euros, un écran OLED serait un must, et un son stéréo pour l’expérience de jeu. Et la caméra révèle également des faiblesses inattendues – du moins du point de vue d’un produit phare.

Motorola G200 : design et extérieur

Les goûts diffèrent, mais on remarque que Motorola voulait que le G200 ait un design professionnel. C’est pourquoi le dos est joli avec le bleu stellaire brillant mat. Bien que le boîtier ne soit qu’en plastique, il a une très bonne prise en main. Dans tous les cas, Motorola fournit à nouveau un étui en silicone transparent – vous pouvez donc toujours jeter un coup d’œil à l’étui bien protégé avec le couvercle. Les trois objectifs de l’appareil photo sont également beaux et dépassent de l’appareil en forme de coin, dans le style d’un smartphone haut de gamme. Semblable à l’Oppo Find X5 Pro, cependant, il n’y a pas de bosse gênante. Le module caméra « coule » dans le boîtier. Une belle conception!

Vraiment jolie! Le Motorola G200 en bleu stellaire

Cependant, l’appareil ne repose pas à plat sur une table, mais vacille lorsque vous appuyez sur l’écran. La bascule du volume et le bouton d’alimentation sur la droite ont du jeu. Cela semble être intentionnel, mais ce n’était pas absolument nécessaire. Motorola a même mis un autre bouton sur la gauche. Elle lance l’Assistant Google d’une simple pression sur un bouton. Il devient de plus en plus populaire d’utiliser des assistants vocaux sur un téléphone ou une smartwatch, c’est donc en fait une bonne idée. C’est un peu dommage que nous n’ayons pas désactivé ou réutilisé le bouton même lorsque l’assistant était éteint.

Tiroir double sim mais pas d’extension de mémoire

Il y a de la place pour 2 cartes Nano SIM dans le tiroir ci-dessous – le G200 est donc un smartphone double SIM – mais malheureusement, il n’y a pas d’extension de mémoire. La connexion USB 3.1 (câble de type C) charge complètement la batterie longue durée de 5 000 mAh via le chargeur TurboPower de 33 W inclus en 50 minutes environ. Malheureusement, la recharge sans fil n’est pas possible. Une prise casque 3,5 mm est manquante. Le haut-parleur du bas est le seul de l’appareil. Il offre un son incroyablement bon, clair, riche en basses et remplissant l’espace. Mais c’est la seule raison pour laquelle le G200 n’offre pas de stéréo.

Classique. Motorola comprend un étui en silicone, un chargeur et un câble

Nous pouvions également bien tenir et faire fonctionner le G200 d’une seule main. Grâce au format 20:9, le smartphone allongé a également l’air pratique avec l’énorme écran « Max Vision » de 6,8 pouces.

Équipement : G200 contre G100

Motorola G200 Motorola G100 écran Écran LCD de 6,8 pouces avec résolution FHD+ (2460 x 1080px), taux de rafraîchissement de 60 à 144 Hz Écran LCD de 6,7 pouces avec résolution FHD+ (2 520 x 1 080 px), taux de rafraîchissement de 90 Hz appareil photo Caméra triple avec grand angle (108 MP, f/1.9, taille de pixel : 2,1 µm), ultra grand angle (13 MP, f/2.2, 1,12 µm)

Caméra de profondeur/macro avec 2 MP (f/2,4, 1,75 µm), distance de mise au point de 3 cm Triple caméra avec grand angle (64 MP, f/1.7, taille de pixel : 1,4 µm), ultra grand angle (16 MP, f/2.2, 1,0 µm)

Caméra de profondeur 2 MP (f/2.4, 1.75µm) jeu de puces Qualcomm Snapdragon 888+ 5G Qualcomm Snapdragon 870 5G Stockage/Prix 128/8 Go (449 euros) 128/8 Go (499 euros) batterie 5 000 mAh, système de charge rapide 33 W, chargeur inclus, pas de charge sans fil 5 000 mAh, système de charge rapide 20 W, chargeur inclus, pas de charge sans fil mélanger 5G, étanche aux éclaboussures selon IP52, reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C 3.1, NFC, double SIM, pas d’audio 3,5 mm, pas d’extension de mémoire 5G, étanche aux éclaboussures selon IP52, reconnaissance faciale, capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation, WiFi 6, Bluetooth 5.1, USB-C 3.1, NFC, double extension SIM/mémoire, audio 3,5 mm système opérateur Android 11 avec MyUX, plateforme Ready-For Android 11 avec MyUX, plateforme Ready-For

Par rapport à son prédécesseur, le G100, le G200 a reçu le processeur encore plus puissant et, surtout, l’écran avec le taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz (seulement 90 Hz dans le G100). La batterie se charge plus rapidement dans le G200, et Motorola a également amélioré l’appareil photo. Cela affecte les capteurs et la taille des pixels, mais aussi la caméra de profondeur, qui est désormais également une caméra macro dans le G200. Le G200 n’a pas l’extension de mémoire et la connexion jack 3,5 mm que le G100 avait encore.

écran

La première chose qui saute aux yeux ici est ce que Motorola a économisé (en plus du haut-parleur mono et de la connexion jack manquante). L’affichage est basé sur (jusqu’à) un fier taux de rafraîchissement de 144 Hertz – c’est inhabituel même pour cette gamme de prix. Cependant, le fabricant utilise ici un simple écran IPS LC, c’est-à-dire pas d’OLED.

Pour rappel, l’OLED fonctionne avec des pixels auto-lumineux qui peuvent aussi être complètement éteints et délivrer alors de vraies valeurs de noir, des contrastes quand même élevés.

Malheureusement pas d’OLED : l’écran du Moto G200

Malheureusement, l’écran du Motorola G200 offre tout cela ne pas. En fait, les couleurs semblent également moins gaies que sur les écrans OLED haut de gamme. Les transitions de couleurs peuvent être vues un peu trop clairement. Le taux de rafraîchissement adaptatif de l’affichage rend le travail plus confortable, bien que personne ne puisse vraiment faire la différence entre 120 et 144 Hz à l’œil nu.

Cependant, la luminosité maximale est bonne. Nous pouvions encore voir quelque chose sur l’écran même en plein soleil :

L’écran du G200 est suffisamment lumineux, même en plein soleil

appareil photo

Les tests précédents avec les téléphones Motorola ont en fait toujours montré que les caméras produisaient des résultats extrêmement solides. Même s’ils n’étaient pas toujours beaux à l’écran. Malheureusement, nous ne pouvons pas attester sans réserve du Motorola G200. Tout va encore bien dans les meilleures conditions d’éclairage, et même dans l’ombre on peut encore voir quelque chose avec des contrastes durs sur les meilleures photos :

Cependant, la caméra principale ne fournit pas toujours les meilleurs résultats avec d’autres images contrastées :

Le ciel est bleu et clair, donc la caméra a assombri le premier plan. Tant pis… Ici aussi. Et ici, cela devient particulièrement clair. Seule la zone lumineuse est bien éclairée. Cette photo manque parfois de la netteté nécessaire.

Encore une fois, ces images (prises avec les caméras principales et ultra-larges) sont bonnes :

La qualité d’image du G200 se dégrade progressivement lorsque les conditions lumineuses diminuent :

À l’exception des jardins sombres en bas à droite, tout a l’air bien ici. Le courant de la rivière apparaît pixélisé, tout comme les personnes à droite de l’image. Pour le premier plan, l’appareil photo offre un peu plus qu’un tas de pixels sombres en basse lumière. Petit dessin dans le motif principal

Et la nuit, le mouvement semble mortel pour la qualité d’image :

Image floue lorsque la caméra bouge légèrement Meilleure image. Caméra silencieuse ici. Malgré un mouvement modéré de la caméra, l’image est complètement floue Mieux. Mais les lumières du pont en haut à gauche semblent effilochées. Les personnes de droite sont floues.

Le troisième objectif, l’appareil photo macro, a donné de bons résultats, du moins sous un bon éclairage :

Se rapproche de la mousse de lait : le mode macro du G200.

Un mode beauté semble être prédéfini pour la caméra frontale. Cela ne peut pas être désactivé séparément ; seulement si nous désactivons complètement l’IA.

Élimine les rides et rajeunit l’éditeur de 10 ans. Merci, mais on aurait préféré la vérité laide sans la mode beauté.

La critique est bien sûr encore une fois d’un niveau élevé. Pour un smartphone de milieu de gamme, l’appareil photo du G200 est plutôt bon.

Déverrouillage, batterie, vitesse et expérience de jeu

Le capteur d’empreintes digitales du G200, que Motorola a placé dans le bouton marche/arrêt, fonctionne à merveille et de manière fiable. Le déverrouillage du visage dans de bonnes conditions d’éclairage et peu de coiffure (uniquement des lunettes, uniquement une casquette) est également rapide et surtout précis. Avec un masque ou dans de mauvaises conditions d’éclairage, la reconnaissance faciale ne servait à rien. Dans tous les cas, il n’était plus actif après un redémarrage de l’appareil sans que nous l’ayons éteint.

Mototola propose des gestes pour le G200. Nous avons aimé les commandes Android habituelles, ainsi que la prise de captures d’écran avec trois doigts. La différence entre appuyer sur le bouton d’alimentation et allumer le bouton d’alimentation court Cependant, ce n’est pas clair pour nous, et nous n’avons pas vraiment réussi à l’entraînement non plus…

Vous devez d’abord réussir : appuyez deux fois brièvement sur le bouton marche/arrêt et n’allumez et n’éteignez PAS immédiatement l’appareil.

Nous n’avons rien à redire sur l’autonomie de la batterie. Nous avons facilement passé une journée et demie avec. Après une longue séance photo, il nous restait encore environ 30 % de la charge de la batterie le soir. C’est fantastique.

Dans le G200, Motorola s’appuie sur la toute meilleure puce de l’année précédente, le Snapdragon 888+. Et comme prévu, il a fourni une réponse ultra-rapide lors du test. Il n’y a pratiquement pas de temps d’attente. Bien sûr, nous ne remarquons aucune différence par rapport à un autre processeur de pointe dans la pratique. Dans Geekbench 5, l’appareil laisse derrière lui des concurrents supposés plus forts comme le Samsung Galaxy S21 Ultra. Le G200 est également loin devant dans le benchmark PCMark. Nous avons seulement été surpris par les résultats du test d’affichage 3DMark Wildlife, qui n’a apparemment pas eu accès au 144 Hertz complet et a donc pénalisé notre smartphone avec une place au milieu de terrain.

Geek Bench 5 3DMark Faune PCMark Comparaison PCMark

Mais une chose est claire : Motorola cible l’appareil sur les joueurs avec ce bloc d’alimentation et le mode 144 Hz. D’autant plus que l’appareil peut également être connecté à un écran plus grand via un câble et la plateforme Ready for intégrée.

Le G200 a marqué beaucoup de points dans notre jeu de test Asphalt Legends 9. Le taux de rafraîchissement élevé a pu exploiter pleinement ses avantages ici. Rien ne tremblait, même les représentations les plus complexes traversaient l’image. Mais là aussi : on aurait préféré de vrais niveaux de noirs et, surtout, un son stéréo.

Processeur rapide comme l’éclair

Affichage 144Hz

Belle finition, beau design

Bonne autonomie

Pas de son stéréo

pas de charge sans fil possible

Seulement 100 Go de mémoire libre, pas d’extension possible

Affichage LC uniquement, pas d’OLED

Bilan : qu’est-ce que le Motorola G200 ?

Lumière phare de jeu, mais pas entièrement équipée. C’est ainsi que nous résumerions nos impressions sur le Motorola G200. C’est comme si Motorola avait mis un moteur de voiture de course dans une Golf, mais avait ensuite poli le pare-brise avec de la laine d’acier. La machinerie est rapide comme l’éclair et compte parmi les meilleures du marché. Et avec l’écran, aucun œil ne sèche lors de la lecture.

Du moins presque aucun. Car avec des haut-parleurs stéréo et un écran OLED, encore plus aurait été possible. Et aussi avec une mémoire un peu plus grande, car 128 Go (dont seulement un peu plus de 100 Go sont librement disponibles) sont vite pleins sur un smartphone gamer.

Nous sommes bien sûr conscients que Motorola doit économiser quelque chose à un prix public de 450 euros. Apparemment, cela inclut la caméra. Dans l’ensemble, travailler avec le G200 était amusant. Un smartphone pour l’employé de bureau moyen qui prend peu de photos mais qui veut ensuite jouer correctement dans le train en rentrant chez lui. Ou qui d’autre ? Nous n’avons pas tout compris…