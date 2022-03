Fortnite fera don de deux semaines de revenus à l’Ukraine

Comme indiqué sur le site officiel d’Epic Games, la collecte de fonds Fortnite durera du 20 mars au 3 avril 2022 et comprendra tous les achats effectués avec de l’argent réel, donc V-Bucks, abonnements, Battle Pass, cartes-cadeaux et forfaits cosmétiques.

Fortnite vient d’inaugurer la saison 2 du chapitre 3, baptisée The Resistance. Une occasion d’apporter un nouveau panache au monde du jeu, qui voit l’entrée du Docteur Stange dans l’univers Marvel, mais aussi de pouvoir participer activement à la guerre en Ukraine grâce à l’aide humanitaire. Epic Games a en effet annoncé que les recettes des deux premières semaines de la saison seront reversées à des associations caritatives pour soutenir les civils touchés par le conflit en cours. Il s’agit notamment de Direct Relief, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance et du Programme alimentaire mondial, mais d’autres devraient être ajoutés dans les semaines à venir, a ajouté la société de logiciels. .

Comment participer à la collecte de fonds Fortnite

Comme indiqué sur le site officiel d’Epic Games, la collecte de fonds Fortnite durera du 20 mars au 3 avril 2022 et comprendra tous les achats effectués avec de l’argent réel, donc V-Bucks, abonnements, Battle Pass, cartes-cadeaux et forfaits cosmétiques. Mais attention : les achats à l’intérieur de la bataille royale via la monnaie du jeu, les V-Bucks, ne sont pas valables. Le produit sera reversé le plus « rapidement possible », explique Epic Games, également parce que l’éditeur de logiciels n’attendra pas que les fonds arrivent sur la plate-forme : au fur et à mesure que les transitions seront signalées, elles seront enregistrées puis enverront les fonds à les organisations susmentionnées dans quelques jours. L’initiative ukrainienne compte également sur le soutien de Microsoft, qui a déclaré qu’il « engagera son produit net à Fortnite pendant cette période, afin de pouvoir diriger davantage d’aide vers le peuple ukrainien ».

L’opération Epic Games s’inscrit dans le sillage d’initiatives caritatives créées par divers acteurs du paysage vidéoludique. A noter la plateforme spécialisée sur les titres indépendants, Itch.io, qui grâce au Bundle for Ukraine créé pour l’occasion, a levé plus de 6 millions de dollars. Humble Bundle a également lancé une initiative similaire, récoltant plus de 9 millions de dollars. Il existe également des cas d’éditeurs de logiciels individuels, tels que 11bit Studios, qui, immédiatement après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février, ont annoncé que les revenus de This War of Mine, l’un de ses titres phares, seraient reversés à des organisations humanitaires pour l’aide de civils ukrainiens et de réfugiés. Niantic, la société derrière Pokémon GO, a également lancé une campagne interne auprès des employés pour la collecte de fonds.

Le NFT du drapeau ukrainien vendu 6,7 millions de dollars