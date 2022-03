Le botnet modulaire Cyclops Blink exploite activement les routeurs Asus

TL; DR : Un botnet modulaire russe appelé Cyclops Blink détourne les routeurs Asus dans le monde entier, apparemment dans le but de constituer une armée de routeurs compromis à utiliser dans la cyberguerre. Les pirates veulent utiliser les appareils vulnérables comme serveurs de commande et de contrôle (C&C ou C2).

Cyclops Blink est un malware lié au Kremlin qui existe depuis 2019. Il est lié au groupe de piratage d’élite Sandworm. Selon le National Cyber ​​​​Security Center (NCSC) du Royaume-Uni, il ciblait initialement les appareils WatchGuard Firebox. Sandworm était lié à d’autres cyberattaques bien connues, comme le ransomware NotPetya, qui a causé des milliards de dollars de dégâts dans le monde depuis juin 2017, et le malware BlackEnergy à l’origine des pannes ukrainiennes de 2015-2016.

Les chercheurs de Trend Micro notent que Cyclops Blink jette un large filet en termes d’appareils qu’il infecte, sans se concentrer spécifiquement sur les entités gouvernementales ou diplomatiques de grande valeur. Les pirates ont compromis certains des équipements infectés il y a plus de deux ans et demi.

Cyclops Blink tente d’établir une persistance pour les acteurs de la menace sur l’appareil, créant un point d’accès à distance aux réseaux compromis. Grâce à sa conception modulaire, il peut facilement être mis à jour pour cibler de nouveaux appareils. Il s’est récemment doté d’un nouveau module lui permettant de s’attaquer aux routeurs Asus.

Trend Micro note que les cibles ne semblent pas avoir une valeur particulière pour la cyberguerre.

« Il convient de noter que ces victimes ne semblent pas être de toute évidence des cibles précieuses pour l’espionnage économique, militaire ou politique. Par exemple, certains des C&C en direct sont hébergés sur des appareils WatchGuard utilisés par un cabinet d’avocats en Europe, un moyen- entreprise de taille moyenne produisant du matériel médical pour les dentistes en Europe du Sud et un plombier aux États-Unis… L’objectif de ce botnet n’est toujours pas clair : s’il est destiné à être utilisé pour des attaques par déni de service distribué (DDoS), de l’espionnage ou des procurations réseaux reste à voir. Mais ce qui est évident, c’est que Cyclops Blink est un logiciel malveillant avancé qui se concentre sur la persistance et la capacité de survivre aux tentatives de gouffre de domaine et au démantèlement de son infrastructure.