Un ordinateur portable alimenté par Intel Arc est répertorié puis supprimé des semaines avant sa sortie

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a prévu la sortie de ses GPU pour ordinateurs portables dédiés à Arc fin mars, mais un vendeur a accidentellement révélé un ordinateur alimenté par Arc avant la date de sortie de la gamme. Un détaillant en ligne a brièvement créé puis supprimé une liste pour le Samsung Galaxy Book 2 Pro, un ultrabook Intel de 12e génération avec une carte graphique Arc.

Quelqu’un sur Twitter a repéré une page de produit sur le site Web du détaillant américain B&H Photo Video qui répertoriait un Samsung Galaxy Book 2 Pro de 15,6 pouces à vendre plus tôt cette semaine. Ses spécifications incluent un processeur Intel Core i7 de 12e génération, 16 Go de mémoire LPDDR5 à 6400 MHz et une puce graphique Intel Arc sans nom, vendue 1 350 $.

La liste semblait être une erreur, car la page a disparu après l’annonce de la nouvelle. La révélation accidentelle de l’ordinateur portable alimenté par Intel Arc a coïncidé avec la sortie du reste de la gamme Samsung Galaxy Book 2, qui sont tous équipés de processeurs Intel de 12e génération.

B&H vend déjà un ordinateur portable Intel ARC Graphics pic.twitter.com/CbY7k9StEg — Evan Stenger (@TheMalcore) 17 mars 2022

Plus tôt cette semaine, Team Blue a révélé qu’elle lancerait les GPU Arc Alchemist le 30 mars, lors d’un événement spécial intitulé « Une nouvelle étape du jeu ». Cette première liste confirme que le Galaxy Book 2 Pro de Samsung sera l’un des premiers ordinateurs portables à être livré avec les nouvelles cartes.

Intel a été critiqué pour avoir retardé à plusieurs reprises la sortie de ses cartes graphiques dédiées. Nous nous attendons à ce que sa gamme d’ordinateurs de bureau arrive sur le marché en mai ou juin.

Le Galaxy Book 2 Pro sera probablement alimenté par un Intel Arc A370M, qui, selon la vice-présidente d’Intel, Lisa Pearce, serait le premier à arriver sur le marché. Le fabricant de puces a conçu l’A370M pour les ordinateurs portables fins et légers. Il est censé offrir deux fois les performances des graphiques intégrés Intel Iris Xe sans problèmes de chauffage ni forte consommation d’énergie.

Le Samsung Galaxy Book 2 Pro pèse moins de 2,5 livres, ce qui est remarquablement léger pour un ordinateur portable de 15,6 pouces avec un GPU dédié. Cette évolution pourrait signaler des moments passionnants pour ceux qui recherchent des ordinateurs portables capables de jouer sans encombrement.