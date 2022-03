Le RPG Harry Potter en monde ouvert Hogwarts Legacy obtient la fenêtre de lancement de Holiday 2022

Quelque chose à espérer : L’univers Harry Potter est l’une des franchises de divertissement les plus connues au monde – il a même son propre parc à Disney World. Cependant, cela fait longtemps que nous n’avons pas eu un jeu à moitié décent dans l’école de sorcellerie préférée de tout le monde. Heureusement, cela semble changer maintenant: Hogwarts Legacy est actuellement en développement et vient de recevoir sa première démo de gameplay étendue hier lors du dernier événement « State of Play » de Sony.

En bref, le jeu a l’air excellent et semble dépasser les attentes de nombreux joueurs (naturellement) sceptiques sur les réseaux sociaux. Le jeu sera un RPG à la troisième personne dans lequel vous créez de toutes pièces votre propre élève de Poudlard, qui entrera pour la première fois dans l’école en tant que cinquième année (dans la maison de votre choix).

Ce qui est particulièrement surprenant à propos de ce titre, c’est la grande variété d’opportunités de jeu que les développeurs ont incluses. Vous pouvez assister à des cours, explorer un intérieur et un extérieur de Poudlard entièrement réalisés, préparer des potions, faire pousser des plantes, rencontrer et prendre soin de créatures magiques, vous lier d’amitié avec d’autres étudiants (qui peuvent ensuite agir comme compagnons), personnaliser votre tenue, fabriquer de l’équipement magique, apprendre de nouveaux des sorts, des charmes et des sorts et… Eh bien, vous voyez l’idée.

C’est un gros jeu, et non juste en termes de jouabilité. Le monde lui-même semble aussi immense. En plus de présenter Poudlard et ses environs immédiats, les joueurs de Legacy pourront visiter le village sorcier de Pré-au-Lard, la forêt interdite et divers « hameaux » de sorciers disséminés dans le monde. Pour atteindre ces endroits, vous pouvez utiliser un manche à balai ou apparemment vous envoler sur le dos d’un noble hippogriffe.

Hogwarts Legacy n’est pas simplement un simulateur d’école magique, bien sûr : il y a une histoire plus profonde en jeu. Les gobelins du monde semblent comploter avec des sorciers noirs pour renverser les sorciers et établir un nouvel ordre mondial, pour ainsi dire. Naturellement, vous – en tant que protagoniste – aurez intérêt à découvrir et à déjouer ces plans, ce qui semble être au cœur de l’histoire principale.

Franchement, nous ne pouvons pas rendre justice au jeu avec un bref résumé dans cet article, nous vous encourageons donc à regarder la démo officielle du gameplay par vous-même. Hogwarts Legacy devrait sortir pendant les vacances cette année, et il ne comportera aucune microtransaction. Il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC et Nintendo Switch.