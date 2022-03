Samsung rafraîchit la série Galaxy A avec trois nouveaux téléphones 5G

Tourné vers l’avenir : Comme promis, Samsung a dévoilé les nouveaux téléphones de la série Galaxy A, révélant trois modèles : A73 5G, A53 5G et A33 5G. Tous les trois sont dotés d’écrans Super AMOLED de différentes tailles, d’une connectivité 5G, de quatre caméras arrière et d’une énorme capacité de 5 000 mAh, offrant jusqu’à deux jours d’autonomie.

En partant du haut, le Galaxy A73 5G est le plus grand des trois, avec un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Basé sur Android 12 (One UI 4.1), ce téléphone dispose d’une puce octa-core sans nom avec deux types de cœurs fonctionnant à 2,4 GHz (cœurs de performance) et 1,8 GHz (cœurs d’efficacité).

La matrice de caméras orientées vers l’arrière comporte quatre capteurs : un objectif principal de 108 MP, un ultra-large de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et un macro-shooteur de 5 MP. Une caméra selfie perforée de 32 mégapixels complète ce système.

Disponible en noir, vert clair et blanc, le Galaxy A73 5G sera livré avec 6 Go de mémoire et 128 Go de stockage ou 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent augmenter la capacité via des extensions de carte SD jusqu’à 1 To. Le téléphone est classé IP67 et dispose d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 25 W.

En tant que modèle de milieu de gamme, le Galaxy A53 5G intègre un écran Super AMOLED Infinity-O de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Comme l’A73 5G, il est classé IP67, contient une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide de 25 W et exécute Android 12 avec le skin One UI 4.1. Samsung ne le répertorie que comme ayant huit cœurs fonctionnant à 2,4 GHz et 2,0 GHz, mais nous savons déjà de quel SoC il s’agit.

Quelques jours avant l’annonce de Samsung, des rapports concernant une puce Samsung non annoncée affirmaient que deux des nouveaux téléphones Galaxy A comporteraient l’Exynos 1280. D’après la description par Samsung de l’octa-core présenté dans l’A53 5G, il semble qu’ils étaient corrects. Cette puce de 5 nm comprend huit cœurs (deux Arm Cortex-A78 à 2,4 GHz et six Arm Cortex-A55 à 2,0 GHz) et un GPU Arm Mali-G68 à 4 cœurs cadencé à 1 000 MHz.

L’A53 dispose d’un réseau de caméras arrière avec un tireur principal de 64 MP, un module ultra-large de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et une caméra macro de 5 MP. Il utilise un capteur 32MP pour la caméra frontale. La nouvelle technologie de traitement d’image mélange jusqu’à 12 images pour créer de meilleures prises de vue en basse lumière. Le mode portrait utilise deux caméras et l’IA pour mieux capturer la profondeur et le sujet. De même, l’IA améliore les vidéos en choisissant la meilleure fréquence d’images en fonction de la lumière ambiante.

Le Galaxy A53 5G sera disponible avec deux options de mémoire/stockage (6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go) et est disponible en bleu clair, noir, blanc et pêche. Il prend également en charge l’extension SD jusqu’à 1 To.

Enfin, le Galaxy A33 5G ressemble au A53 5G. Il utilise la même puce, a la même capacité de batterie (supportant une charge de 25 W) et est disponible dans les mêmes couleurs. Il prend en charge les mêmes options de RAM/stockage de 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go et est même conforme à la norme IP67 et utilise Android 12 avec le skin One UI 4.1, comme le téléphone A53.

Là où il diffère, c’est l’affichage et les caméras. L’écran est légèrement plus petit, utilisant un écran Super AMOLED Infinity-U de 6,4 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le système de caméra est également quelque peu inférieur, utilisant une caméra selfie 13MP accompagnée d’un tireur principal 48MP, d’une caméra ultra-large 8MP, d’un macro tireur 5MP et d’un capteur de profondeur 2MP dans le tableau arrière.

Samsung garantit jusqu’à quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android et cinq ans de correctifs de sécurité pour les Galaxy A53 5G et A33 5G. Nous attendons la même chose pour l’A73 5G.

Le Galaxy A53 5G sera lancé le 1er avril, à partir de 450 $ pour le modèle 6 Go/128 Go. Le prix européen de 510 € suggère que la variante 8 Go/256 Go coûte un peu plus de 500 $. Sur la base des prix de l’UE, le Galaxy A33 5G commence probablement autour de 350 $ (370 €). Il devrait arriver le 22 avril.

Le Galaxy A73 5G sera également lancé le 22 avril. Les prix restent divulgués, mais compte tenu de ses spécifications, les modèles 6 Go/128 Go et 8 Go/256 Go devraient vous rapporter plus de 500 $, ce dernier coûtant probablement près de 600 $.