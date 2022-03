Bundle for Ukraine a levé près de 6,4 millions de dollars pour des œuvres caritatives

En bref : le pack colossal d’itch.io pour l’Ukraine, une collection de près de 1 000 articles de développeurs indépendants d’une valeur collective de plus de 6 500 $, a pris fin. La plate-forme de jeux indépendants a réussi à collecter 6 370 727,22 $ auprès de 449 644 contributeurs combinés.

Le Bundle pour l’Ukraine a été lancé plus tôt ce mois-ci, offrant près de 600 jeux vidéo ainsi que des centaines de RPG de table analogiques et des dizaines de packs d’actifs, de bandes dessinées, de zines, de livres et de bandes sonores. Le forfait a commencé à seulement 10 $, bien que itch.io ait encouragé les acheteurs à payer un peu plus s’ils le pouvaient, car le produit de la vente serait réparti entre deux organisations caritatives aidant ceux en Ukraine.

Les lots phares comprenaient Skatebird, A Short Hike, Celeste et Superhot. Tout le monde peut deviner combien d’autres joyaux cachés se cachent également dans le lot. Avez-vous acheté le pack, et si oui, quels jeux avez-vous le plus apprécié jusqu’à présent ?

La contribution moyenne était de 14,16 $ et le meilleur contributeur a fait un don de 9 000 $. L’argent sera réparti également entre International Medical Corps et Voices of Children.

À titre de comparaison, Games Done Quick – le marathon semestriel de speedrun de jeux vidéo pour des œuvres caritatives – a établi un nouveau record en janvier dernier avec 3,44 millions de dollars collectés lors de l’événement Awesome Games Done Quick. Le Bundle pour l’Ukraine a réussi à éclipser cela de près de 3 millions de dollars.