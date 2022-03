Le « Train Infini » zéro émission est né : il se recharge par gravité

Le premier « Infinite Train » sera construit en Australie qui utilise la gravité pour se recharger, sans émettre un seul gramme de CO2. Voici comment cela fonctionnera.

1 crédit

La société minière australienne Forterescue a annoncé la conception du premier « Ininity Train », l’Infinite Train, qui se rechargera de manière autonome en utilisant la seule force de gravité. Ce train, le premier d’une série, permettra de transporter d’énormes quantités de fer des mines vers les industries sans consommer de diesel et donc sans aucune émission de CO2 et autres polluants dans l’environnement. Sa mise en œuvre est considérée comme une étape fondamentale pour Fortescue, pour qui sAnnui s’est engagé à atteindre zéro émission nette d’ici 2030. Un exemple vertueux pour tous, qui apportera également de nombreux nouveaux emplois.

Mais comment est-il possible de recharger un train avec la seule force de gravité ? Le « secret » réside dans les batteries à la pointe de la technologie, qui se rechargent d’elles-mêmes lorsque le train parcourt les sections descendantes de la voie ferrée (des mines aux usines) et lors du freinage. En termes simples, les batteries utiliseront la gravité pour se recharger, permettant au train de parcourir le tronçon ascendant (des usines aux mines) sans consommer une seule goutte de diesel. Grâce aux batteries rechargeables hautes performances, la nécessité d’installer des infrastructures d’énergie renouvelable en cours de route sera également évitée.

Fortescue, basée à Perth, en Australie-Occidentale, dispose d’une flotte de 54 locomotives diesel transportant d’énormes convois. Chaque train minier mesure 2,8 kilomètres de long et est composé de 244 wagons, capables de transporter plus de 34 000 tonnes de minerai de fer. Ce sont des « monstres » qui, rien qu’en 2021, comme l’indique la société minière, ont consommé 82 millions de litres de diesel. C’est non seulement une dépense énorme, mais aussi une quantité disproportionnée de CO2 émis dans l’atmosphère, le gaz à effet de serre qui peut catalyser le réchauffement climatique, à l’origine du changement climatique.

Pour en dire assez sur les déchets et la pollution, l’entreprise australienne a décidé d’acquérir Williams Advanced Engineering (WAE), une société basée au Royaume-Uni et spécialisée dans les batteries pour véhicules électriques. Il s’agit d’une branche commerciale de Williams, l’équipe historique de Formule 1. Avec la conclusion de l’accord, les deux sociétés ont publié un communiqué de presse dans lequel elles annonçaient le premier projet commun : le spectaculaire Infinite Train. « L’Infinity Train a la capacité d’être la locomotive électrique à batterie la plus efficace au monde », a déclaré fièrement Elizabeth Gaines, PDG de Fortescue. « Le train Infinity accélérera non seulement la course de Fortescue pour atteindre zéro émission nette d’ici 2030, mais il réduira également nos coûts d’exploitation, créera des efficacités de maintenance et des opportunités de productivité », a fait écho le Dr Andrew Forrest, fondateur de la société minière. Il ne reste plus qu’à voir défiler le premier Train Infini au pays des kangourous.