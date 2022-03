Xiaomi 12 vs Xiaomi Mi 11 – Cela vaut-il la peine d’être mis à niveau ?

La nouvelle série phare de Xiaomi est sortie récemment : Xiaomi 12. Cela soulève la question de savoir si une mise à niveau de la série précédente en vaut la peine. C’est pourquoi nous comparons les smartphones de la série 12 avec leurs prédécesseurs de la série Mi 11. Les appareils de base sont le point de départ :

Xiaomi 12 vs Mi 11 5G : est-ce encore une mise à jour ?

Les deux appareils de base peuvent être facilement comparés l’un à l’autre, car ils sont les prédécesseurs ou les successeurs directs. Examinons d’abord les spécifications du tableau :

Xiaomi 12 Xiaomi Mi 11 5G écran 120 Hz, 6,28 pouces, OLED, FHD+ 120 Hz, 6,81 pouces, OLED, WQHD+ processeur Snapdragon 8 Gen 1 Muflier 888 RAM. 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Espace de rangement 128/ 256 Go 128/256 Go batterie 4 500 mAh 4 600 mAh charge 67W/ 50W sans fil/ 10W sans fil inversé 55W/ 50W sans fil / 10W sans fil inversé système de caméra Appareil photo principal : 50 MP, ultra grand angle : 13 MP, télé macro : 5 MP, appareil photo frontal : 32 MP Appareil photo principal : 108 MP, ultra grand angle : 13 MP, télé macro : 5 MP, appareil photo frontal : 20 MP connectivité 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC Prix ​​(prix conseillé) 849,90 euros/ 899,90 euros 799,90 euros/ 899,90 euros

Selon les données techniques, les deux modèles sont très similaires, le diable est dans les détails. Cependant, nous ne savons pas ici si le Xiaomi 12 est une mise à niveau par rapport à la version précédente, car le Mi 11 5G possède la meilleure technologie au moins sur certains points et vous l’obtenez également environ 50 euros moins cher.

L’écran du Mi 11 a une résolution WQHD et mesure 6,81 pouces. Le Xiaomi 12, en revanche, est nettement plus petit à 6,28 pouces et a une résolution FHD plus faible. Ainsi, avec le 11, vous obtenez une image plus grande et plus nette. Xiaomi a probablement réduit la résolution afin d’offrir une autonomie tout aussi bonne dans le petit successeur.

Vous obtenez également un appareil photo principal de 108 mégapixels, qui a été réduit à plus de la moitié, à savoir 50 mégapixels, pour le nouveau modèle 12. Bien sûr, plus de mégapixels ne signifient pas nécessairement une meilleure image, mais ils ne font pas de mal non plus. En ce qui concerne la caméra frontale, le Xiaomi 12 a un nez devant avec 32MP par rapport aux 20MP du 11.

Le Xiaomi 12 peut également être bien utilisé sur un bateau. Source : Xiaomi

Le nouveau modèle peut clairement marquer des points avec le processeur. Le Xiaomi 12 est équipé du Snapdragon 8 Gen 1, qui est actuellement la puce Qualcomm la plus rapide du marché. Le Mi 11, en revanche, fonctionne avec le prédécesseur Snapdragon 888, qui est toujours très rapide.

Sinon, les deux smartphones ne diffèrent que par le détail. À notre avis, avec le Mi 11, vous obtenez le smartphone le moins cher avec un meilleur rapport qualité-prix.

Xiaomi 12 Pro vs Mi 11 Ultra : la nouvelle génération se charge beaucoup plus vite

Sur le segment haut de gamme, le Xiaomi 12 Pro concurrence le Mi 11 Ultra. Encore une fois, regardons les données techniques:

Xiaomi 12 Pro Mi 11 Ultra écran 120 Hz, 6,73 pouces, OLED, WQHD+ 120 Hz, 6,81 pouces, OLED, WQHD+ processeur Snapdragon 8 Gen 1 Muflier 888 RAM. 8/12 Go LPDDR5 12 Go LPDDR5 Espace de rangement 256 Go 256 Go batterie 4 600 mAh 5 000 mAh charge 120 W/ 50 W sans fil/ 10 W sans fil inversé 67W/ 67W sans fil système de caméra Appareil photo principal : 50 MP, ultra grand angle : 50 MP, télé macro : 50 MP, appareil photo frontal : 32 MP Appareil photo principal : 50 MP, ultra grand angle : 48 MP, téléobjectif : 48 MP, appareil photo frontal : 20 MP connectivité 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC Prix ​​(prix conseillé) 1049,90 euros/ 1149,90 euros 1 199,90 euros

Ces deux modèles sont vraiment semblables à confusion sur le papier. Le Mi 11 Ultra a un écran légèrement plus grand, un processeur légèrement plus faible et vous ne pouvez pas l’obtenir avec 8 Go de RAM, seulement 12. De plus, les caméras ont des valeurs de mégapixels légèrement différentes, mais cela ne vaut pas la peine d’être mentionné.

La plus grande différence est la vitesse de chargement. Le nouveau Xiaomi 12 Pro est doté de la technologie Hypercharge de 120 watts que nous avons vue sur le 11T Pro. Au fait, nous avons pu recharger complètement le téléphone portable en moins de 20 minutes :

Dans l’ensemble, le 12 Pro a les valeurs légèrement meilleures et vous pouvez actuellement l’obtenir un peu moins cher. Si vous voulez le modèle haut de gamme, vous devriez opter pour le Xiaomi 12 Pro.

Soit dit en passant, le nom le révèle déjà : bien sûr, Pro n’est pas la même chose qu’Ultra. Actuellement, le 12 Pro est le meilleur cheval de Xiaomi dans l’écurie, d’où notre comparaison pommes-oranges. Mais à en juger par le nom, ce ne serait que logique et la rumeur court déjà qu’un 12 Ultra avec des valeurs encore meilleures nous attend. Cependant, cela n’apparaîtra probablement que beaucoup plus tard dans l’année.

Xiaomi 12X vs Mi 11i : seulement des différences minimes

Nous opposons le modèle Xiaomi 12X « light » au Mi 11i car c’est le modèle le moins cher de la dernière génération et les deux sont dans une gamme de prix similaire. Voici les spécifications :

Xiaomi 12X Mer 11i écran 120 Hz, 6,28 pouces, OLED, FHD+ 120 Hz, 6,67 pouces, OLED, FHD+ processeur Muflier 870 Muflier 888 RAM. 8 Go LPDDR5 8 Go LPDDR5 Espace de rangement 256 Go 128/256 Go batterie 4 500 mAh 4 520 mAh charge 67W/ 50W sans fil 33 semaines système de caméra Appareil photo principal : 50 MP, ultra grand angle : 13 MP, télé macro : 5 MP, appareil photo frontal : 32 MP Appareil photo principal : 108 MP, ultra grand angle : 8 MP, téléobjectif : 5 MP, appareil photo frontal : 20 MP connectivité 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6, NFC 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC Prix ​​(prix conseillé) 699,90 euros 549,90 euros/ 699,90 euros

Vous pouvez obtenir les deux modèles légers au prix de vente conseillé de 699,90 euros. En retour, avec le Mi 11i, vous obtenez le processeur le plus rapide, un écran plus grand et une batterie légèrement plus grande. Mais vous pouvez charger le Xiaomi 12 avec plus de deux fois plus de watts. Vous le chargez avec 67 watts contre 33 watts pour le Mi 11i.

Dans le système de caméra, le Mi 11i est équipé de l’objectif de 108 mégapixels de la série 11, là où le 12X se débrouille avec 50 mégapixels. En dehors de cela, les deux smartphones sont également assez similaires. Particularité du 12X : il est équipé en gros de la même manière que le Xiaomi 12, qui est 200 euros plus cher, il n’utilise « que » l’ancien processeur. Le Mi 11i a reçu la même puce que le Mi 11 et le Mi 11 Ultra.

Les renards de bonnes affaires peuvent également obtenir le Mi 11i dans la version 128 Go pour 549,90 euros RRP, vous pouvez donc économiser 50 euros ici.

Conclusion

Les deux générations de Xiaomi sont assez similaires à bien des égards. Cependant, le nouveau modèle n’est pas toujours en avance dans les différentes gammes de prix. Le modèle qui vous convient le mieux dépend de vos préférences personnelles.

