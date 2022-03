Le télescope spatial James Webb passe la phase d’alignement clé

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La NASA a récemment terminé une série d’étapes critiques d’alignement des miroirs sur le télescope spatial James Webb. Au cours de l’étape de « mise en phase fine », la NASA a dû vérifier et tester chaque paramètre optique pour s’assurer qu’il fonctionne au niveau ou au-dessus des attentes. Aucun problème n’a été rencontré, laissant l’équipe confiante que les performances optiques de Webb atteindront ou dépasseront effectivement les objectifs pour lesquels il a été conçu.

« Nous avons entièrement aligné et focalisé le télescope sur une étoile, et les performances dépassent les spécifications. Nous sommes ravis de ce que cela signifie pour la science », a déclaré Ritva Keski-Kuha, responsable adjointe des éléments du télescope optique pour Webb à la NASA Goddard. « Nous savons maintenant que nous avons construit le bon télescope. »

De plus, la NASA n’a trouvé aucun problème critique et aucune contamination ou blocage mesurable dans le chemin optique de Webb. En tant que tel, le télescope est capable de recueillir la lumière d’objets distants et de la transmettre sans problème à divers instruments embarqués.

La NASA a capturé l’image ci-dessus d’une étoile connue sous le nom de 2MASS J17554042+6551277 pour évaluer la phase d’alignement récemment achevée. La cible est le point lumineux au milieu, mais parce que l’optique de Webb et l’instrument de la caméra infrarouge proche (NIRCam) – le capteur d’image principal de Webb – sont si sensibles, plusieurs autres étoiles et galaxies apparaissent également en arrière-plan. Un filtre rouge a été utilisé dans l’image pour optimiser le contraste visuel, a déclaré la NASA.

L’équipe Webb passera les six prochaines semaines à terminer les étapes d’alignement restantes avant les préparations finales des instruments scientifiques, qui pourraient commencer début mai ou plus tôt. Les premières images et données scientifiques à pleine résolution devraient être publiées cet été.