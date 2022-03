Netflix teste des moyens de limiter le partage de compte entre les ménages

Une patate chaude : Netflix n’ignore pas le fait que de nombreuses personnes partagent les informations de connexion de leur compte avec d’autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles le géant du streaming a introduit des profils séparés et permet plusieurs flux simultanés avec des plans sélectionnés. Le problème est que ces fonctionnalités ont été conçues pour que les comptes soient partagés sous un même toit, et non avec des parents ou des amis à l’autre bout du pays.

Au cours de la dernière année, Netflix a travaillé sur des moyens de permettre aux utilisateurs qui partagent en dehors de leur foyer de le faire facilement, en toute sécurité et équitablement. Dans les semaines à venir, Netflix commencera à tester deux fonctionnalités qu’il a proposées pour lutter contre le problème.

L’option « ajouter un membre supplémentaire » permettra aux titulaires de forfaits standard et premium d’ajouter jusqu’à deux sous-comptes pour les personnes avec lesquelles ils ne vivent pas. Chaque sous-compte aura son propre profil, ses recommandations et ses identifiants de connexion.

Les utilisateurs distants existants pourront transférer leurs profils de visionnage, soit vers de nouveaux comptes, soit vers un sous-compte de membre supplémentaire pour conserver leur historique de visionnage et leurs recommandations personnalisées.

Netflix testera la nouvelle approche au Chili, au Costa Rica et au Pérou, avec des prix commençant à 2 380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou.

L’approche ressemble à un compromis raisonnable de la part de Netflix et semble meilleure que des mesures plus drastiques comme l’interdiction complète du partage de compte. Mais, quelles sont vos pensées? Est-ce que 2,99 $ est un juste prix à payer pour laver sa mauvaise conscience ?

Crédit image Karolina Grabowska