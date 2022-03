Microsoft lance sa première webcam alimentée par l’IA pour le Surface Hub 2 et le Surface Hub 2S

En bref : Qu’on le veuille ou non, nous vivons désormais à l’ère du travail hybride et les équipes doivent rester connectées en utilisant les meilleurs outils possibles. Pour les entreprises profondément investies dans l’écosystème Microsoft, la caméra intelligente Surface Hub 2 est une évidence qui améliorera leur expérience de visioconférence.

Microsoft a lancé aujourd’hui une nouvelle webcam conçue pour le lieu de travail hybride et qui fonctionne bien avec le Surface Hub 2 de la société et son frère plus mince et plus léger, le Surface Hub 2S.

La nouvelle caméra intelligente Surface Hub 2 sonne comme une bouchée, mais le géant de Redmond dit que c’est une excellente mise à niveau des capacités de caméra du Surface Hub. L’idée derrière la première webcam alimentée par l’IA de Microsoft est de garantir que tous les participants d’une salle de conférence peuvent être vus et entendus correctement, de sorte que le matériel mis à niveau a un champ de vision plus large et prend en charge des choses comme la correction d’image et le recadrage automatique pour garder tout le monde dans voir et se concentrer.

Steven Batiche, vice-président de Windows et des appareils, a expliqué que « la caméra intelligente Surface Hub 2 recadre, ajuste l’éclairage et permet des angles de vue incroyablement larges, le tout sans aucune déformation, distorsion ou problème de profondeur de champ qui pourrait autrement limiter ce qui est visible. L’équipe a fait un travail considérable pour ajuster l’expérience afin de capturer et de cadrer ce qui se passe dans la salle tout en étant fluide et naturelle pour les téléspectateurs ou les participants à distance.

L’appareil photo dispose d’un capteur de 12 mégapixels et d’un objectif avec un champ de vision de 136 degrés. Ceci est accompagné d’un chipset personnalisé avec 1 téraflop de puissance de calcul, qui exécute un algorithme qui compense l’inclinaison, les distorsions et effectue des corrections grand angle en temps réel afin que les personnes et les objets apparaissent fidèles à la vie, indépendamment de qu’ils soient à 40 centimètres ou à huit mètres.

La caméra intelligente Surface Hub 2 est un produit résolument orienté entreprise, car elle coûte 799,99 $ lorsqu’elle est vendue seule. Pour référence, la webcam UltraSharp 4K de Dell coûte 187,99 $, et même la webcam Opal C1 « DSLR » pour les aficionados de Mac ne va pas au-delà de 300 $.

Microsoft regroupera également sa nouvelle webcam avec le Surface Hub 2S de 85 pouces à partir du 31 mai, ce qui ressemblera à une aubaine pour les entreprises à 21 999,99 $.