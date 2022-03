Mark Zuckerberg dit que les NFT arrivent sur Instagram dans le "mois à venir"

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Êtes-vous enthousiasmé par la perspective d’intégrer les NFT à Instagram ? Bien que la réponse soit probablement un « non » retentissant, cela n’a pas empêché le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, de confirmer que des jetons non fongibles arrivent sur la plate-forme de partage de photos et de vidéos.

La nouvelle n’est pas trop une surprise. Les NFT ont toujours fait partie du plan de métaverse de Facebook/Meta, et janvier a rapporté que les équipes d’Instagram (et de Facebook) préparaient une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs d’afficher les NFT sous forme d’images de profil. Il a également été question de pouvoir frapper des NFT sur les plateformes et de créer une place de marché pour les jetons numériques. De plus, le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré l’année dernière que l’équipe « explorait activement les NFT ».

S’exprimant à SXSW, Zuckerberg a annoncé que les NFT arriveraient sur Instagram « à court terme ». Le milliardaire n’est pas entré dans trop de détails sur ce que cela impliquerait, mais a semblé confirmer certaines des rumeurs précédentes.

« Je ne suis pas prêt à annoncer exactement ce que cela va être aujourd’hui. Mais au cours des prochains mois, la possibilité d’intégrer certains de vos NFT, espérons qu’au fil du temps, vous pourrez créer des choses dans cet environnement », a déclaré Zuckerberg. .

Le milliardaire a également expliqué comment les NFT s’intégreraient dans la vision de Meta pour son métaverse. « J’espère que vous savez, les vêtements que votre avatar porte dans le métaverse, vous savez, peuvent être essentiellement frappés comme un NFT et vous pouvez les emporter entre vos différents endroits », a-t-il déclaré. « Il y a comme un tas de choses techniques qui doivent être résolues avant que cela ne se fasse vraiment de manière transparente. »

Malgré l’opinion de la plupart des gens sur les jetons non fongibles allant de l’indifférence pure à l’hostilité pure et simple – et le fait que de nombreuses entités ont vu un refus contre leurs plans NFT – les entreprises continuent de les adopter, de Coinbase rendant les NFT plus faciles à acheter, au marché de GameStop. Meta a perdu 500 milliards de dollars depuis son changement de nom l’année dernière, il espère donc que les NFT et le concept de métaverse commenceront à recevoir plus d’amour du public.