Les Xbox Series X | S étaient les consoles les plus vendues en Europe en février

La nouvelle génération de consoles arrive avec un compte-gouttes. Microsoft et Sony ont du mal à répondre à une demande qui devrait dépasser les générations précédentes. Maintenant, pour la première fois, il semble que Microsoft ait réussi à imposer des ventes en Europe sur PlayStation.

La Xbox Series X | S a battu la PlayStation 5 en Europe en février

Dans cette génération, Sony et Microsoft se battent… pour la deuxième position. Nintendo continue de vendre beaucoup plus avec Switch qui ne semble pas toucher de plafond. Dans l’ensemble, les ventes de matériel sont en baisse de 32 % par rapport à janvier et de 44 % par rapport à février de l’année dernière.

La PS5 et la Xbox Series X ont toujours du mal avec les niveaux de stock. En conséquence, pour la première fois, plus de consoles Xbox Series ont été vendues en Europe que de PS5. Cela est principalement dû à la disponibilité du modèle Xbox Series S.

La console la moins chère du géant de Redmond est un succès malgré les critiques. La Xbox Series S offre des fonctionnalités de nouvelle génération et un design compact pour les joueurs plus occasionnels. La disponibilité du stock à tout moment et la bonne réputation des Game Pass favorisent leur vente en grande quantité.

La vente de consoles en Europe a été réalisée en tenant compte des marchés de : Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Portugal, Russie, Suède et Suisse. Deux marchés très importants comme le Royaume-Uni et l’Allemagne seraient absents, mais il semble que le matériel Xbox se serait encore vendu davantage.

Nous verrons s’il s’agit d’un changement de tendance des ventes ou si, au contraire, il s’agit d’une exception qui ne se reproduira pas dans les mois à venir. Du moins s’il semble que cette génération sera plus en désaccord entre Microsoft et Sony. Avec le travail de Phil Spencer, l’équilibre semble se niveler progressivement. Nous verrons si les dernières acquisitions changent la donne ou non.