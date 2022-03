Anonymous a piraté une société russe qui gère la plus grande centrale nucléaire d’Ukraine

Depuis le premier moment de l’invasion russe de l’Ukraine, le groupe Anonymous a été actif. Ils ont déclaré qu’ils prendraient des mesures pour défendre le peuple ukrainien et tenteraient ainsi de vaincre les forces russes sur Internet.

Les mesures qu’ils ont déjà prises ont montré un haut degré de succès, avec plusieurs attaques réussies. Une nouvelle semble avoir été menée, Anonymous ayant réussi à s’introduire dans Rosatom, la société russe qui gère la centrale nucléaire de Zaporizhzhya en Ukraine.

Aujourd’hui, beaucoup connaissent déjà la centrale nucléaire de Zaporizhzhya, mais pas pour les meilleures raisons. Il a été attaqué le 4 mars par les forces russes, laissant l’Europe au bord d’un nouvel accident nucléaire.

Le contrôle de cette usine étant entre les mains de la Russie, sa gestion a été confiée à la société Rosatom et à ses employés, qui l’ont assumée comme propriété de la société. C’était précisément la cible d’une attaque qui a maintenant été menée et qui a réussi à briser les barrières de sécurité de cette entreprise.

#Anonyme pirate la centrale nucléaire d’une entreprise russe.

*Anonyme défigure le site Web de Rosatom, commence à divulguer des gigaoctets de données* (lien vers les données dans l’article : nous ne pouvons pas publier le lien car Twitter est parfois méchant avec nous). https://t.co/2uxp0yafen — Anonyme (@YourAnonNews) 15 mars 2022

Ce que rapporte Anonymous, et a déjà été confirmé par le Taiwan News, ce groupe a d’abord réussi à faire un rendre illisible sur le site Rosatom. Toute la page a été remplacée par un message très clair : « fckptn » et autres messages de soutien à l’Ukraine.

En plus de cette modification de la page d’accueil de la société russe, Anonymous a réalisé quelque chose de beaucoup plus important. Ils ont volé plusieurs Go de données à Rosatom, qu’ils partagent déjà sur Internet, bien que lentement.

ET AVANT DE DEMANDER : Non, ce n’est pas la centrale nucléaire qui a été piratée, nous ne mettrions jamais de vie en danger. Le site Web a été piraté.

✌️ — Anonyme (@YourAnonNews) 15 mars 2022

En réponse à votre propre message, le groupe Anonyme a tenu à préciser votre attaque et les cibles ciblées. Ils indiquent clairement que la centrale nucléaire de Zaporizhzhya n’a pas été compromise, mais la société Rosatom.

Rosatom semble avoir du mal à se remettre de cette attaque. Interrogé sur les données supprimées, Anonymous a déclaré avoir pointé les fichiers réseau de Rosatom, les tables de la base de données des utilisateurs et les informations d’identification des utilisateurs sur son réseau interne.

En plus de cette attaque, le groupe Anonymous a eu beaucoup de succès dans ses actions. Il se concentre sur les services de la Russie et de ses entreprises, ayant même réussi à changer la diffusion télévisée dans le pays.

La situation à la centrale nucléaire de Zaporizhzhya était critique et n’aurait apparemment pas dû être critiquée par la Russie. La résistance des forces ukrainiennes a conduit à des mesures qui auraient pu aboutir à une situation très compliquée non seulement pour ces territoires, mais pour l’ensemble de l’Europe.