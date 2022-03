5 meilleures méthodes pour accélérer les iPhones plus anciens et fatigués

L’iPhone est le combiné le plus sophistiqué et le plus polyvalent au monde. Comme tous les autres mobiles, les iPhones ont aussi des batteries et se détériorent. Pour éviter l’arrêt soudain et imprévisible, Apple a ajouté une fonctionnalité qui peut ralentir l’iPhone.

Selon Apple, ils ont ajouté le ralentissement de l’iPhone pour prolonger la durée de vie de la batterie et maintenir l’expérience premium. Cependant, le ralentissement est limité à certains iPhones tels que l’iPhone 6, l’iPhone 6 Plus, l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus, l’iPhone SE (1ère génération), l’iPhone 7 et l’iPhone 7 Plus.

Cela signifie-t-il que vous devez faire face au ralentissement après une certaine période ? Non, il n’est pas vital et inévitable de faire face au ralentissement de l’iPhone. Si vous preniez des mesures spéciales pour entretenir l’iPhone, il est possible que vous puissiez l’accélérer au lieu de le ralentir. Dans ce riche blog, nous avons discuté des 5 meilleures méthodes pour accélérer l’iPhone et éviter son arrêt soudain.

Débarrassez-vous des fichiers inutiles

Franchir l’espace de stockage maximal de l’iPhone est préjudiciable à la rapidité de l’iPhone. Occuper le maximum de stockage de l’iPhone améliorera la CPU utilisation et effort collectif de l’iPhone pour garder l’utilisation de la batterie sous contrôle.

Vous pouvez soulager votre iPhone en supprimant les fichiers redondants et non essentiels. Par exemple, vous pouvez supprimer ou transférer les images, vidéos et documents supplémentaires vers l’autre appareil ou les supprimer purement et simplement. Pour ce faire, accédez simplement à Paramètres> Général> Stockage et utilisation d’iCloud et sélectionnez Gérer le stockage dans la section Stockage.

Vous pouvez supprimer et vous débarrasser des fichiers inutiles ici et pouvez également savoir combien d’espace vous utilisez actuellement. De plus, grâce à des fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez supprimer l’ancienne conversation, désinstaller les applications inutilisées et activer la bibliothèque de photos iCloud. Ces mesures prolongeraient la durée de vie de la batterie et accéléreraient l’iPhone.

Désactiver la mise à jour automatique des applications

L’exécution automatique des applications en arrière-plan peut aspirer une grande partie de la batterie. Si la batterie ralentissait, votre iPhone le ferait également. Pour l’éviter, essayez de désactiver la fonction de mise à jour automatique de l’application. Cela économisera la batterie et l’utilisation du processeur.

L’avantage primordial de la désactivation de la mise à jour automatique de l’application peut prolonger la durée de vie de la batterie et entraîner une vitesse plus rigoureuse. Vous vous demandez comment désactiver la mise à jour automatique de l’application ? Pour désactiver la mise à jour automatique de l’application, accédez aux paramètres > iTunes et App Store et appuyez sur l’interrupteur à bascule pour désactiver les mises à jour dans la section Téléchargements automatiques.

Cela vous donnera un contrôle manuel sur la mise à jour de l’application et vous pourrez mettre à jour l’application de votre choix sur votre iPhone.

Désactiver les services de localisation

Les services de localisation peuvent consommer une part importante de la batterie de l’iPhone. Une fois que la batterie ralentit, elle peut également épuiser la vitesse de l’iPhone. La meilleure façon de conserver la batterie pour accélérer l’iPhone est d’éviter de donner accès à votre position. Lors du téléchargement d’une application, vous n’avez plus besoin de donner toutes les informations, y compris la localisation.

iOS 11 vous permet de contrôler les paramètres de confidentialité et vous pouvez choisir de ne pas autoriser les sociétés d’applications à accéder à votre emplacement. Accédez au paramètre>Confidentialité>Services de localisation et ajustez les paramètres. Cela aidera à préserver votre vie privée tout en préservant la batterie pour maintenir la vitesse optimale de l’iPhone.

Utiliser HEIF et HEVC pour les images et les vidéos

La plupart des amoureux d’Apple achètent l’iPhone pour capturer les moments du jour comme de la nuit. Les images et les vidéos occupent la plus grande partie de l’espace de stockage de leur iPhone. Cependant, pouvez-vous résoudre ces problèmes sans perdre les photos et les vidéos ?

Oui, si vous pouvez adopter le format HEIF et HEVC pour les images et les vidéos, cela peut réduire la taille des images et des vidéos. Le moyen le plus simple d’adopter ce format est d’aller dans Paramètres> Appareil photo> Formats et de sélectionner Haute efficacité pour adopter les nouveaux formats HEIF et HEVC.

Mettre à jour les applications

La mise à jour des applications est aussi importante que leur installation. Sans mettre à jour les applications, certaines d’entre elles peuvent persister jour après jour sans donner une performance complète. De telles applications peuvent surcharger la batterie avec une utilisation excessive et la vider progressivement.

Pour mettre à jour les applications, ouvrez l’App Store d’Apple et sélectionnez mettre à jour et tout mettre à jour pour mettre à jour chaque application de votre iPhone. Cela garantira une efficacité optimale avec une utilisation minimale de la batterie, garantissant ainsi la vitesse maximale de l’iPhone.

Emballer

Les anciennes versions de l’iPhone peuvent encore ralentir. Pour éviter cela, par exemple, essayez de suivre les mesures énumérées ci-dessus. Maintenir une utilisation modérée de la batterie est le plus important. Si vous occupez le maximum d’espace sur votre iPhone, cela augmentera l’utilisation de la batterie, ce qui diminuera l’utilisation du processeur.

Cela ralentira progressivement votre iPhone. Cependant, il est important de suivre les mesures ci-dessus telles que la mise à jour des applications, la désactivation des mises à jour automatiques des applications, l’utilisation de HEIF et HEVC et la suppression des fichiers inutiles pour accélérer votre iPhone.