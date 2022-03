Foxconn aurait prévu de construire une usine de 9 milliards de dollars dans la future ville d’Arabie saoudite

En bref : Des rapports indiquent que Foxconn prévoit de construire une nouvelle usine de 9 milliards de dollars pour fabriquer divers appareils électroniques au Moyen-Orient. Le plus étrange est que l’un des lieux envisagés est une ville saoudienne qui n’existe pas encore.

Des sources ont récemment déclaré au Wall Street Journal que le gouvernement saoudien négociait avec le fournisseur d’électronique Foxconn pour une nouvelle usine de 9 milliards de dollars dans sa future ville de Neom. L’usine serait destinée aux semi-conducteurs, aux écrans, aux composants EV et à la technologie de montage en surface.

Le site proposé de Neom.

Neom est une cité-État que l’Arabie saoudite envisage de construire sur la côte de la mer Rouge près de la Jordanie et de l’Égypte. Le gouvernement saoudien a annoncé ses plans pour Neom en 2017 dans le cadre de sa « Vision 2030 ». S’étendant sur 10 000 miles carrés et coûtant 500 milliards de dollars, Neom est censé être alimenté par l’IA, les énergies renouvelables et le sans fil à haut débit.

Cependant, les initiés disent que Foxconn est également en pourparlers avec les Émirats arabes unis pour localiser l’usine à l’intérieur de ses frontières, à environ 2 300 km au sud-est de Neom.

Si elle est confirmée, l’installation pourrait faire partie des plans récemment annoncés par Foxconn pour s’établir sur le marché des véhicules électriques d’ici 2025. Plus tôt ce mois-ci, Foxconn a révélé qu’il souhaitait construire des usines de véhicules électriques à Taïwan, en Europe, en Inde, au Mexique et en Amérique du Sud sur plusieurs ans, bien qu’il ne mentionne pas le Moyen-Orient.