Une fuite présumée indique que Philips envisage peut-être d’entrer sur le marché de la RAM

Moulin à rumeurs : Philips est surtout connu pour la fabrication d’électronique grand public, comme les ampoules intelligentes, les téléviseurs, les systèmes audio, etc. Cependant, il semblerait que l’entreprise veuille étendre encore plus ses activités. Selon certaines images prétendument divulguées prises sur le babillard BoardChannels, Philips travaille sur des kits de mémoire pour PC et ordinateurs portables.

Selon Tom’s Hardware, les kits de RAM seront disponibles en au moins deux capacités, dont des modules de 8 Go et 32 ​​​​Go. Le site indique que les versions DDR4 et DDR5 existeront. Si Philips vise à cibler les joueurs, un kit de 16 Go serait également un choix judicieux, bien que nous n’ayons aucune preuve d’une telle offre.

En termes de vitesse de RAM, le kit Philips DDR5 de 32 Go semble être cadencé à 4800 MHz, tandis que la version DDR4 de capacité inférieure arrive à 2666 MHz.

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi Philips voudrait vendre de la mémoire PC, de toutes choses. Ils seraient en concurrence avec d’innombrables autres entreprises, dont beaucoup ont une histoire bien plus longue d’expédition de kits de RAM fiables (pour la plupart) à leurs clients. Si vous êtes un constructeur de PC bricoleur qui cherche à acheter de la RAM pour un nouveau système, avec quelle entreprise allez-vous aller : une avec des années d’expérience sur le marché, ou un nouveau joueur non testé ?

Peut-être que Philips vise à offrir des prix plus bas ou une autre proposition de valeur pour attirer les consommateurs – ou peut-être qu’ils misent simplement sur la reconnaissance de leur marque pour obtenir des ventes.

Aussi intéressante que soit cette nouvelle, nous conseillons à nos lecteurs de maintenir une bonne dose de scepticisme. Nous n’avons pas pu accéder à BoardChannels nous-mêmes, et la deuxième photo ci-dessus a manifestement été manipulée dans un programme de retouche d’image. Que ce soit parce qu’il s’agit d’une photo de produit officielle ou d’une preuve de contrefaçon, nous ne pouvons pas le dire avec certitude. La première image semble beaucoup plus convaincante.

Dans les deux cas, il sera intéressant de voir comment les nouvelles offres de Philips se comportent sur le marché. Si cette fuite est légitime, une révélation officielle viendra probablement plus tôt que tard. En attendant, nous contacterons la société pour commenter ces rumeurs.