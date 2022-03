L’utilitaire DesktopOK enregistre et restaure la position des icônes de votre bureau et la résolution de l’écran

DesktopOK est une solution petite mais efficace pour les utilisateurs qui doivent souvent changer la résolution de l’écran. Il convient également aux utilisateurs de Windows qui doivent souvent travailler avec un projecteur sur l’ordinateur portable, par exemple un ordinateur portable ou une tablette PC sur tous les MS Windows ! donc le nom est Desktop OK et pas seulement Icon Save, le programme a également d’autres fonctions utiles pour les travaux quotidiens sur tous les systèmes d’exploitation Windows.

Surtout pour les utilisateurs qui doivent souvent changer la résolution de l’écran, comme les webmasters ou les joueurs. Ou aussi pour les utilisateurs potentiels qui doivent souvent travailler avec un projecteur sur un ordinateur portable. (Ici aussi, la résolution sur l’ordinateur portable est heureuse de changer).

Après ce changement, un chaos d’icônes peut être trouvé sur le bureau comme si une bombe avait frappé. De même, lorsque vous travaillez avec des périphériques d’accueil, des barres de bureau et des fenêtres, la position de l’icône se déplace et n’est pas correctement restaurée si cela n’a pas été prévu par le programme respectif !

L’avantage de DesktopOK est la taille du programme, moins de 300 Ko, ainsi qu’aucune installation n’est requise et la version 32 bits n’a aucun inconvénient par rapport à la version 64 bits, elle dispose donc d’un EXE pour tous les OS MS Windows. Placez-le simplement sur le bureau et lancez-vous. Le programme dispose également de nombreux autres outils !

En raison des outils de bureau supplémentaires intégrés, il est presque indispensable sur tous les PC Windows, donc le nom est également bureau OK et pas seulement Icon Save. Je voudrais l’étendre avec d’autres fonctions utiles, pour qu’il soit à la hauteur de son nom, vous pouvez les trouver dans le menu Outils, la plupart d’entre eux sont explicites !

Caractéristiques:

Enregistrez vos emplacements d’icônes préférés pour chaque résolution d’écran.

Chaque utilisateur peut alors avoir son propre agencement.

Masquer et afficher automatiquement les icônes du bureau

Minimise la zone du plateau pour un accès facile.

Réduisez facilement toutes les fenêtres sur votre écran

Lancement au démarrage de Windows.

Sauvegarde automatique

Multilingue

Portable

Installation:

DesktopOK n’a pas besoin d’être installé et peut être exécuté facilement à partir du bureau, et peut être transporté sur une petite clé USB ou un autre périphérique de mémoire. Démarrez le programme. La première fois que vous l’utilisez, le programme vous présentera un écran de licence. Le programme est gratuit et les informations de licence ne s’affichent que la première fois (par PC).

Quoi de neuf: