Ford expédiera et vendra des véhicules avec des puces manquantes et une promesse de les installer plus tard

En bref : Ford n’est pas différent des autres constructeurs automobiles qui luttent pour répondre à la demande pendant la pénurie de puces en cours. Plutôt que d’attendre que les semi-conducteurs nécessaires sortent de la chaîne de montage, le constructeur automobile a décidé d’aller de l’avant et d’expédier des véhicules partiellement construits aux concessionnaires et de les vendre avec une reconnaissance de dette.

Automotive News a déclaré que Ford ira de l’avant avec des plans pour expédier des véhicules partiellement construits à des concessionnaires qui seront entièrement pilotables et vendables, mais avec certaines caractéristiques non liées à la sécurité absentes. Par exemple, dans le cas de certains Ford Explorers, ils arriveront avec des commandes de climatisation des passagers arrière non fonctionnelles.

Le porte-parole de Ford, Said Deep, a déclaré à la publication qu’ils offraient aux clients des moyens d’obtenir leurs véhicules plus tôt pendant la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Avec l’Explorer, les acheteurs bénéficieront d’une réduction au moment de l’achat. De plus, ils pourront amener le véhicule à un centre de service local et faire installer gratuitement la ou les puces manquantes à une date ultérieure.

Le mois dernier, Ford a suspendu la production de huit usines en raison de la pénurie de puces.

BMW a confirmé en novembre qu’il supprimait la fonctionnalité d’écran tactile des systèmes d’infodivertissement de certains de ses nouveaux véhicules en raison de la pénurie de puces. Les clients concernés se seraient vu offrir 500 $ en échange de devoir contrôler le système à l’aide d’un cadran physique sur la console centrale.

Crédit image Kaboompics